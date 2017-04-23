Обь в Барнауле превысила критический уровень

Уровень воды в Алтайских реках по данным на 23 апреля (информация с сайта Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).

Обь

Барнаул: 541 см, +9 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см.

Усть-Чарышская Пристань: 494 см, -13 см за сутки.

Камень-на-Оби: 620 см, -2 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см.

Бия

Бийск: 254 см, -21 см за сутки.

Турочак: 277 см, +1 см за сутки.

Катунь

Сростки: 336 см, -15 см за сутки.

Чумыш

Заринск: 615 см, +1 см за сутки. Уровень подтопления — 650 см.

Тальменка: 908 см, +7 см за сутки. Критический уровень — 937 см.

Чарыш

Чарышское: 23 см, +14 см за сутки.

В мэрии Барнаула отметили, что в городе вода не подтопила жилых домов. Въезд в затон открыт. Также функционируют понтонный мост.