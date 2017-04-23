Обь в Барнауле превысила критический уровень

На реке Обь рядом с Барнаулом превышен уровень подтопления на 1 см. За сутки вода поднялась на 9 см и стала выше водомерного поста на 541 см. Приближается к уровню подтопления Чумыш в районе Заринска и Тальменки. В Катуни рядом со Сростками и на Бие в рядом с Бийском наблюдается спад воды.
Уровень воды в Алтайских реках по данным на 23 апреля (информация с сайта Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).
Обь
- Барнаул: 541 см, +9 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см.
- Усть-Чарышская Пристань: 494 см, -13 см за сутки.
- Камень-на-Оби: 620 см, -2 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см.
Бия
- Бийск: 254 см, -21 см за сутки.
- Турочак: 277 см, +1 см за сутки.
Катунь
- Сростки: 336 см, -15 см за сутки.
Чумыш
- Заринск: 615 см, +1 см за сутки. Уровень подтопления — 650 см.
- Тальменка: 908 см, +7 см за сутки. Критический уровень — 937 см.
Чарыш
- Чарышское: 23 см, +14 см за сутки.
В мэрии Барнаула отметили, что в городе вода не подтопила жилых домов. Въезд в затон открыт. Также функционируют понтонный мост.
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