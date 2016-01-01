Обама запретил военное сотрудничество с Россией

Президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который ограничивает военное сотрудничество с Россией, придает глобальный статус "закону Магнитского" и предусматривает поставки оружия сирийской оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ, в частности, запрещает минобороны США выделять в 2017-м финансовом году средства на военное сотрудничество с Москвой до того момента, пока Пентагон по согласованию с Госдепартаментом США не уведомит Конгресс о том, что Россия прекратила "оккупацию территории Украины".
Отдельно прописан запрет на финансирование "любых действий", которые признают суверенитет России над Крымом. Исключением могут быть только случаи, связанные с национальной безопасностью США.
Документ также предусматривает выделение 4,3 миллиарда долларов на "сдерживание России". Эти средства пойдут на "политическую, экономическую и публичную дипломатию", а также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе и Азии.
Кроме того, закон об оборонных расходах позволяет президенту США вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека. Санкции включают в себя блокирование собственности или активов, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов, пишет Lenta.ru.
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