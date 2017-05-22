Объекты управделами Путина проданы по заниженной цене однокурснику Медведева и миллиардеру

Елисеев в 2011 году купил санаторий имени Орджоникидзе в Кисловодске, а также дом отдыха "Туапсе" в поселке Ольгинка. Первым завладела его структура Furcina, вторым — компания "Наутилус", гендиректор которой Сергей Павлюков также возглавлял "Инвестиционное содружество", принадлежащее Furcina.

Площадь санатория составила 16 га с постройками, а бизнесмен купил его за 40,65 млн долларов, хотя только главное здание санатория стоит не менее 60 млн, а земля — от 800 млн до 1,6 млрд рублей. "Туапсе" обошелся Елисееву в 219,5 млн рублей за 24 га земли (которая стоила 35,9 млн рублей или 3,5% от кадастровой стоимости 2012 года в 1 млрд рублей). В итоге же компания землю так и не получила, так как она оказалась особо охраняемой природной территорией. В 2016 году прокурор Сочи Марк Большедворский обратился в суд с требованием вернуть санаторий государству, объявив его выкуп незаконным. Требование прокурора было удовлетворено.

По данным издания, единственным учредителем "Наутилуса" является Дмитрий Соловьев — гендиректор Фонда социально-культурных инициатив, а его "бессменным президентом" — жена премьера Светлана Медведева.

Тимченко же в 2011 году приобрел у структуры управделами пансионат "Крылатское" на Рублевском шоссе и теннисный городок в Сокольниках. Здания пансионата обошлись компании "Спортэстейт" в 820 млн рублей, а участок на берегу Москвы-реки площадью 4,76 га - в 122 млн рублей при кадастровой стоимости 609 млн рублей. Теннисный городок был выкуплен за 215,5 млн рублей компанией "Спорт-инвест", которому земельный участок площадью 2,57 га обошелся в 170 млн рублей (20% от кадастровой оценки), пишет polit.ru.

Справка

Илья Елисеев окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (1987, учился на одном курсе с Дмитрием Медведевым), аспирантуру этого же факультета (1990). Кандидат юридических наук (2001; тема диссертации: "Проблемы гражданско-правового регулирования международной купли-продажи товаров"). Российский юрист, заместитель председателя правления Газпромбанка.

Факт

Все сделки проходили через кипрскую группу Waidelotte.