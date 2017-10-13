Объём потребительского кредитования в Банке УРАЛСИБ за 9 месяцев 2017 года составил 26,5 млрд рублей

Банк УРАЛСИБ за 9 месяцев 2017 года выдал 61,6 тысячи потребительских кредитов на сумму 26,5 млрд рублей – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в 3-м квартале 2017 года было выдано кредитов на сумму 8,5 млрд рублей, в сентябре 2017г. – 3 млрд рублей.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
Справка
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 500 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 238 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.