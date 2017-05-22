Облачное видеонаблюдение на страже ваших интересов

С января 2017г. телеком-оператор "Дианэт" предоставляет услугу облачного видеонаблюдения корпоративным клиентам и физическим лицам. В отличии от классической схемы нет необходимости в покупке дорогостоящего видеорегистратора с жёсткими дисками для хранения записанного материала. Это позволяет существенно удешевить систему, так как требуется только покупка камер. Камеры монтируются как снаружи, так и внутри помещения.

Облачное видеонаблюдение от "Дианэт" - это современная замена традиционному локальному видеорегистратору, лишенная его недостатков. Для организации полнофункционального видеонаблюдения достаточно смонтировать IP-камеры и зарегистрировать их в сервисе облачного видеонаблюдения "Дианэт". Данный сервис поддерживает все привычные для локальных регистраторов возможности, улучшая и дополняя их. Подключив услугу облачного видеонаблюдения, Клиент получает необходимое пространство на удаленном надежном и защищенном сервере для безопасного хранения данных в видеоархиве в течение 7-14 дней, в зависимости от тарифного плана, доступ к которому может получить пользователь с любого устройства в удобном и простом интерфейсе в любое время!

Удобство хранения и просмотра своих данных независимо от точки местонахождения оценено многими пользователями Интернета. На этом же качестве основан и облачный сервис видеонаблюдения через Интернет. Он позволяет перемещать данные с локальных устройств записи видео, то есть камер, на удалённый сервер хранения информации. И они становятся доступными отовсюду при условии знания идентификационных логина и пароля и при том, что Интернет подключен и работает устойчиво, без обрывов.

Для стабильной работы IP-видеокамер оператор предоставляет выделенный канал доступа в Интернет с пропускной способностью 2 Мбит/с. Подключение к сети "Дианэт" с уровнем отказоустойчивости 99,97% производится по технологии "оптика до здания", что обеспечивает стабильную скорость передачи данных и высокую надежность интернет-соединения.

Скачать приложение Dianet.Video, позволяющее быстро и просто организовать видеонаблюдение за любыми объектами и просматривать видео в режиме онлайн или в записи:

Также доступ к сервису видеонаблюдения можно получить и традиционным способом через web-браузер по ссылке dianet.video

Для использования облачного видеонаблюдения не требуются специальные настройки, но если вам понадобится помощь, то наши специалисты технической службы будут рады её оказать.

Узнать схему включения видеокамер, оставить заявку на подключение и задать прочие вопросы об услуге вы можете у наших специалистов, позвонив по телефону +7 (3852) 567-567. Услуга доступна для всех абонентов "Дианэт".