Одели с чужого плеча. Как кризис повлиял на рынок секонд-хэндов в Барнауле

Поглощение "малышей"

Первые секонд-хэнды в Барнауле появились около 20 лет назад. В них покупатели могли приобрести европейские вещи, в том числе брендовые, по низкой цене. В 1990-е годы, когда покупательная способность населения была низкой, а спрос на дешевую одежду — высоким, секонд-хэнды открывались массово. Владельцы рассчитывали, что смогут разбогатеть на одежде "с чужого плеча".

Директор магазина "Народный бутик" Светлана Никулина рассказала, что за 10 лет работы на рынке цены на товары выросли больше чем в два раза. Особенно трудно стало последние два года, после того как резко взлетел курс доллара и евро. А так как "секонды" работают с европейскими поставщиками, покупать "вторичную" одежду по цене новой стало невыгодно. Демпинговать не получилось, поэтому несколько магазинов вынуждены были закрыться или найти другие способы сохранить бизнес.

Руководитель секонд-хэнда "Крем" Александр Засорин рассказал, что в период кризиса был вынужден закрыть три точки, оставив только один магазин. В свою очередь директор Second Hand Shop Евгений Пасынков, чтобы выжить на рынке, переехал в меньшее помещение, это сократило затраты на аренду. Оба предпринимателя работают на рынке более 10 лет.

Около двух-трех лет назад на рынок секонд-хэндов друг за другом зашли крупные игроки — "Стокер" и "Мега-Хенд" (Москва). По словам предпринимателей, они вытеснили с рынка небольшие магазины, которые не выдержали конкуренции.

Евгений Пасынков,

директор Second Hand Shop:

Если человек хочет купить себе джинсы, то ему выгоднее пойти в крупный магазин. Выбор там будет больше, а цены ниже. Единственное, что спасает небольшие секонд-хэнды, — постоянные клиенты и близость к дому.

Большие магазины напоминают скорее гипермаркеты площадью около 1 тыс. кв. метров. "Мега-Хенд" — это крупная российская сеть, у которой по стране более 80 магазинов. Перед местными розничными точками они имеют большое преимущество.

Ирина Полосьмак,

директор магазина "Мега-Хенд":

Когда “Мега-Хенд” открывается в городе, маленьким магазинам приходится тяжело. Им сложно конкурировать по обороту и ценам. Мы поддерживаем стабильно низкую стоимость одежды, закупаем товар в больших количествах. Небольшие “секонды” не могут себе этого позволить.

Из-за острой конкуренции бизнес секонд-хэндов стал непредсказуем, говорит Сергей Бородачев, управляющий магазином "Стокер": "Сегодня у тебя хороший товар и есть покупатель, а завтра к тебе уже никто не приходит. Постоянно идет борьба за покупателей, потому что они посещают не один, а сразу несколько секонд-хэндов, сравнивают и между собой обсуждают".

Кот в мешке

Владельцы секонд-хэндов приобретают товар в Англии, Бельгии, Германии, Ирландии, Италии и других странах. "Наша компания централизованно закупает товар оптом и в большом количестве на европейских фабриках. На эти предприятия поступают вещи от населения. Они проходят антибактериальную обработку и сортируются. А только после этого идут в продажу", — объясняет Ирина Полосьмак.

Предприниматели говорят, что в этом бизнесе очень легко купить кота в мешке. Поэтому владельцы магазинов лично общаются с поставщиками и отбирают товар. Каждую вещь приходится просматривать, чтобы ее износ был минимальным, отсутствовали пятна и дыры. Приобрести фирменные вещи могут только крупные компании — качественная одежда стала стоить дорого, говорит Александр Засорин.

В стоках, которые продают европейскую одежду с этикетками, ситуация другая.

Александр Засорин,

секонд-хэнда "Крем":

В лучшем случае пуговица оторвалась или просто вещь из старой коллекции. Но бывает и одежда неудачных фасонов, которую никто не купит.

При ввозе в страну одежда секонд-хэнд и вещи для стоков оплачиваются по-разному. "Если в контейнере с “вторичным” товаром найдут хоть одну бирку, то его могут посчитать за новую вещь, а цена за нее намного выше", — говорит Евгений Пасынков.

"Вторичка" не по вкусу

До сих пор есть много людей, которые негативно относятся к секонд-хэндам.

Евгений Пасынков,

директор Second Hand Shop:

Одни покупают у нас вещи, потому что решили экономить и поняли, что можно не переплачивать за одежду. У других же, наоборот, есть убеждение, что от вещей якобы можно подхватить заразу. Но ни одна таможня не пропустит товар без должной сертификации — у нас в стране с этим строго. Если вещи не были обработаны газом, их не разрешат вывезти из Европы. Многие возмущаются запахом в секонд-хэнде. Но именно он и доказывает, что одежда обработана.

В других странах секонд-хэнды посещают свободно. На российском рынке эта культура приживается сложно.

Евгений Пасынков,

директор Second Hand Shop:

За границей секонд-хэндом называют все товары, которые используются вторично, не только одежду. А у нас этот термин понимают иначе. Ведь во вторичном жилье мы живем, машины с рук покупаем, а одежду до сих пор не можем использовать.

Однако предприниматели отмечают, что покупателей со временем и у нас становится больше, спрос растет. Они это связывают с тем, что россияне стали больше экономить.

Евгений Пасынков,

директор Second Hand Shop:

Люди обращают внимание на цены, а они сегодня играют большую роль. Все товары подорожали, а зарплаты не увеличились.

Предприниматель также отметил, что есть и такие клиенты, для которых посещение секонд-хэнда — это почти спорт. Им нравится искать интересные вещи и получать от этого удовольствие.

Интернет-магазины, конкурирующие с офлайн-торговлей, такого эффекта не дают, говорят эксперты.

Ирина Полосьмак,

директор магазина "Мега-Хенд":

Думаю, каждый сегмент имеет право на существование. Продавать товар секонд-хэнд в интернете сложно, так как покупателю важно самому увидеть и потрогать вещь, бывшую в употреблении, чтобы убедиться в ее качестве и целостности. Мы прекрасно сосуществуем с китайскими магазинами.

По ее словам, аудитория секонд-хэндов постепенно расширяется. Среди покупателей становится все больше молодых людей, которые ищут эксклюзив. А в секонд-хэндах все вещи — только в единственном экземпляре. В такие магазины ходят и врачи, и учителя, и сотрудники театра — в основном люди от 30 лет, которые знают, как правильно тратить деньги. Люди пожилого возраста заходят, чтобы приобрести одежду для дачи. Светлана Никулина рассказала: многие клиенты ценят, что можно найти вещи из натуральных тканей и не переплатить за них.

Привлекать, так скидками

Ассортимент секонд-хэндов постоянно обновляется — это требование формата. Один и тот же набор товаров приедается клиентам за неделю-две.

По словам Ирины Полосьмак, многие покупатели приходят в день привозки товара, чтобы "смести все сливки".

Ирина Полосьмак,

директор магазина "Мега-Хенд":

В магазине “Мега-Хенд” существует двухнедельный цикл продажи товаров, и при этом есть система скидок. То есть каждые две недели происходит стопроцентное обновление ассортимента. А начиная с третьего дня продаж появляется скидка 10% на весь товар, и, постепенно увеличиваясь, на 14-й день она достигает 90%. Вещь, которая стоила 500 рублей, в конце цикла можно забрать за 50 рублей.

Она отмечает, что за счет такой системы продаж в магазинах хороший оборот, большое число посетителей и почти стопроцентная гарантия распродажи товара до нового завоза.

Примерно по такой же схеме работает "Стокер". Но здесь понижение цены достигает 50% к концу недели. Кроме того, в этом магазине работает система дисконтных карт.

Если у крупных секонд-хэндов есть возможность закупать товар еженедельно, то небольшие магазины им в этом проигрывают. Владельцы отмечают, что в ноль они не работают, у них постоянно есть клиенты.

Евгений Пасынков,

директор Second Hand Shop:

Секонд-хэнды — как магазины продуктов. Например, в Барнауле есть крупная сеть “Мария-Ра”, у которой широкий ассортимент товаров и невысокие цены. А есть маленькие магазинчики. Как им работать? Продукты им приходится покупать подороже, потому что партии меньше. У сети — собственные здания, а магазинчики арендуют помещения. Куда идут расходы? Конечно, в цену товара.

Преимущество барнаульских "секондов" в том, что здесь можно найти вещи, которые еще не вышли из моды. Одежда, которую раньше носили в Америке, сегодня может быть модной у нас.

Изменились магазины и внешне. И это тоже один из способов привлечения клиентов. Если начинали секонд-хэнды с подвальных помещений, с "барахолкой" на полках, то сегодня это магазины, которые не отличишь от традиционных. Евгений Пасынков отмечает, что предприниматели стали представлять товар лицом — например, начали разглаживать одежду.

Евгений Пасынков,

директор Second Hand Shop:

Пример подают крупные сети брендовой одежды. К тому же человеку приятнее выбирать аккуратный товар. И так тяжело искать подходящую вещь, а если еще и навалено все в одну кучу, совсем неудобно.

В мае предприниматель планирует изменить концепцию своего магазина. В отличие от всех секонд-хэндов города, которые продают товары поштучно, Second Hand Shop будет торговать одеждой на вес.

Глоссарий

Секонд-хэнды — магазины, которые торгуют вещами, бывшими в употреблении. Стоки — магазины, в которых продают товарные остатки.

Цифра

37 магазинов секонд-хэнд насчитывается в Барнауле, по данным ресурса "2ГИС".