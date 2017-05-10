Одели с чужого плеча. Как кризис повлиял на рынок секонд-хэндов в Барнауле

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Сегодня, 07:02.
Экономика

Резкий скачок курса доллара и евро изменил расклад сил на рынке секонд-хэндов в Барнауле: часть мелких игроков свернули свою дея­тельность, а крупные торговцы, напротив, усилились за счет больших оборотов и товара, и денег. altapress.ru выяснил, почему этот бизнес сравнивают с котом в мешке, как бирка, найденная на таможне, увеличивает цену одежды и кто собрался продавать "вторичную" одежду на вес.

Одежда. Мужчина в костюмах.
Одежда. Мужчина в костюмах. Фото: СС0.

Поглощение "малышей"

Первые секонд-хэнды в Барнауле появились около 20 лет назад. В них покупатели могли приобрести европейские вещи, в том числе брендовые, по низкой цене. В 1990-е годы, когда покупательная способность населения была низкой, а спрос на дешевую одежду — высоким, секонд-хэнды открывались массово. Владельцы рассчитывали, что смогут разбогатеть на одежде "с чужого плеча".

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Директор магазина "Народный бутик" Светлана Никулина рассказала, что за 10 лет работы на рынке цены на товары выросли больше чем в два раза. Особенно трудно стало последние два года, после того как резко взлетел курс доллара и евро. А так как "секонды" работают с европейскими поставщиками, покупать "вторичную" одежду по цене новой стало невыгодно. Демпинговать не получилось, поэтому несколько магазинов вынуждены были закрыться или найти другие способы сохранить бизнес.

Руководитель секонд-хэнда "Крем" Александр Засорин рассказал, что в период кризиса был вынужден закрыть три точки, оставив только один магазин. В свою очередь директор Second Hand Shop Евгений Пасынков, чтобы выжить на рынке, переехал в меньшее помещение, это сократило затраты на аренду. Оба предпринимателя работают на рынке более 10 лет.

Около двух-трех лет назад на рынок секонд-хэндов друг за другом зашли крупные игроки — "Стокер" и "Мега-Хенд" (Москва). По словам предпринимателей, они вытеснили с рынка небольшие магазины, которые не выдержали конкуренции.

Евгений Пасынков,
директор Second Hand Shop:

Если человек хочет купить себе джинсы, то ему выгоднее пойти в крупный магазин. Выбор там будет больше, а цены ниже. Единственное, что спасает небольшие секонд-хэнды, — постоянные клиенты и близость к дому.

Большие магазины напоминают скорее гипермаркеты площадью около 1 тыс. кв. метров. "Мега-Хенд" — это крупная российская сеть, у которой по стране более 80 магазинов. Перед местными розничными точками они имеют большое преимущество.

Ирина Полосьмак,
директор магазина "Мега-Хенд":

Когда “Мега-Хенд” открывается в городе, маленьким магазинам приходится тяжело. Им сложно конкурировать по обороту и ценам. Мы поддерживаем стабильно низкую стоимость одежды, закупаем товар в больших количествах. Небольшие “секонды” не могут себе этого позволить.

Из-за острой конкуренции бизнес секонд-хэндов стал непредсказуем, говорит Сергей Бородачев, управляющий магазином "Стокер": "Сегодня у тебя хороший товар и есть покупатель, а завтра к тебе уже никто не приходит. Постоянно идет борьба за покупателей, потому что они посещают не один, а сразу несколько секонд-хэндов, сравнивают и между собой обсуждают".

Одежда.
Одежда.

Кот в мешке

Владельцы секонд-хэндов приобретают товар в Англии, Бельгии, Германии, Ирландии, Италии и других странах. "Наша компания централизованно закупает товар оптом и в большом количестве на европейских фабриках. На эти предприятия поступают вещи от населения. Они проходят антибактериальную обработку и сортируются. А только после этого идут в продажу", — объясняет Ирина Полосьмак.

В Барнауле откроется секонд-хенд, в котором будут продавать одежду на вес

Предприниматели говорят, что в этом бизнесе очень легко купить кота в мешке. Поэтому владельцы магазинов лично общаются с поставщиками и отбирают товар. Каждую вещь приходится просматривать, чтобы ее износ был минимальным, отсутствовали пятна и дыры. Приобрести фирменные вещи могут только крупные компании — качественная одежда стала стоить дорого, говорит Александр Засорин.

В стоках, которые продают европейскую одежду с этикетками, ситуация другая.

Александр Засорин,
секонд-хэнда "Крем":

В лучшем случае пуговица оторвалась или просто вещь из старой коллекции. Но бывает и одежда неудачных фасонов, которую никто не купит.

При ввозе в страну одежда секонд-хэнд и вещи для стоков оплачиваются по-разному. "Если в контейнере с “вторичным” товаром найдут хоть одну бирку, то его могут посчитать за новую вещь, а цена за нее намного выше", — говорит Евгений Пасынков.

Одежда.
Одежда.

"Вторичка" не по вкусу

До сих пор есть много людей, которые негативно относятся к секонд-хэндам.

Евгений Пасынков,
директор Second Hand Shop:

Одни покупают у нас вещи, потому что решили экономить и поняли, что можно не переплачивать за одежду. У других же, наоборот, есть убеждение, что от вещей якобы можно подхватить заразу. Но ни одна таможня не пропустит товар без должной сертификации — у нас в стране с этим строго. Если вещи не были обработаны газом, их не разрешат вывезти из Европы. Многие возмущаются запахом в секонд-хэнде. Но именно он и доказывает, что одежда обработана.

В других странах секонд-хэнды посещают свободно. На российском рынке эта культура приживается сложно.

Евгений Пасынков,
директор Second Hand Shop:

За границей секонд-хэндом называют все товары, которые используются вторично, не только одежду. А у нас этот термин понимают иначе. Ведь во вторичном жилье мы живем, машины с рук покупаем, а одежду до сих пор не можем использовать.

Однако предприниматели отмечают, что покупателей со временем и у нас становится больше, спрос растет. Они это связывают с тем, что россияне стали больше экономить.

Евгений Пасынков,
директор Second Hand Shop:

Люди обращают внимание на цены, а они сегодня играют большую роль. Все товары подорожали, а зарплаты не увеличились.

Предприниматель также отметил, что есть и такие клиенты, для которых посещение секонд-хэнда — это почти спорт. Им нравится искать интересные вещи и получать от этого удовольствие.

Интернет-магазины, конкурирующие с офлайн-торговлей, такого эффекта не дают, говорят эксперты.

Ирина Полосьмак,
директор магазина "Мега-Хенд":

Думаю, каждый сегмент имеет право на существование. Продавать товар секонд-хэнд в интернете сложно, так как покупателю важно самому увидеть и потрогать вещь, бывшую в употреблении, чтобы убедиться в ее качестве и целостности. Мы прекрасно сосуществуем с китайскими магазинами.

Депутат Савченко собралась одеваться в секонд-хенде, чтобы быть ближе к народу

По ее словам, аудитория секонд-хэндов постепенно расширяется. Среди покупателей становится все больше молодых людей, которые ищут эксклюзив. А в секонд-хэндах все вещи — только в единственном экземпляре. В такие магазины ходят и врачи, и учителя, и сотрудники театра — в основном люди от 30 лет, которые знают, как правильно тратить деньги. Люди пожилого возраста заходят, чтобы приобрести одежду для дачи. Светлана Никулина рассказала: многие клиенты ценят, что можно найти вещи из натуральных тканей и не переплатить за них.

Одежда.
Одежда.

Привлекать, так скидками

Ассортимент секонд-хэндов постоянно обновляется — это требование формата. Один и тот же набор товаров приедается клиентам за неделю-две.

По словам Ирины Полосьмак, многие покупатели приходят в день привозки товара, чтобы "смести все сливки".

Ирина Полосьмак,
директор магазина "Мега-Хенд":

В магазине “Мега-Хенд” существует двухнедельный цикл продажи товаров, и при этом есть система скидок. То есть каждые две недели происходит стопроцентное обновление ассортимента. А начиная с третьего дня продаж появляется скидка 10% на весь товар, и, постепенно увеличиваясь, на 14-й день она достигает 90%. Вещь, которая стоила 500 рублей, в конце цикла можно забрать за 50 рублей.

Она отмечает, что за счет такой системы продаж в магазинах хороший оборот, большое число посетителей и почти стопроцентная гарантия распродажи товара до нового завоза.

Примерно по такой же схеме работает "Стокер". Но здесь понижение цены достигает 50% к концу недели. Кроме того, в этом магазине работает система дисконтных карт.

Если у крупных секонд-хэндов есть возможность закупать товар еженедельно, то небольшие магазины им в этом проигрывают. Владельцы отмечают, что в ноль они не работают, у них постоянно есть клиенты.

Евгений Пасынков,
директор Second Hand Shop:

Секонд-хэнды — как магазины продуктов. Например, в Барнауле есть крупная сеть “Мария-Ра”, у которой широкий ассортимент товаров и невысокие цены. А есть маленькие магазинчики. Как им работать? Продукты им приходится покупать подороже, потому что партии меньше. У сети — собственные здания, а магазинчики арендуют помещения. Куда идут расходы? Конечно, в цену товара.

Преимущество барнаульских "секондов" в том, что здесь можно найти вещи, которые еще не вышли из моды. Одежда, которую раньше носили в Америке, сегодня может быть модной у нас.

Изменились магазины и внешне. И это тоже один из способов привлечения клиентов. Если начинали секонд-хэнды с подвальных помещений, с "барахолкой" на полках, то сегодня это магазины, которые не отличишь от традиционных. Евгений Пасынков отмечает, что предприниматели стали представлять товар лицом — например, начали разглаживать одежду.

Евгений Пасынков,
директор Second Hand Shop:

Пример подают крупные сети брендовой одежды. К тому же человеку приятнее выбирать аккуратный товар. И так тяжело искать подходящую вещь, а если еще и навалено все в одну кучу, совсем неудобно.

В мае предприниматель планирует изменить концепцию своего магазина. В отличие от всех секонд-хэндов города, которые продают товары поштучно, Second Hand Shop будет торговать одеждой на вес.

Одежда.
Одежда.

Глоссарий

Секонд-хэнды — магазины, которые торгуют вещами, бывшими в употреблении. Стоки — магазины, в которых продают товарные остатки.

Цифра

37 магазинов секонд-хэнд насчитывается в Барнауле, по данным ресурса "2ГИС".

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