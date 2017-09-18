Около алтайского казино построили трассу для мотокросса

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Вчера, 21:28.
Туризм

15-17 сентября в урочище Каим проходил первый ежегодный фестиваль технических видов спорта "Короли Бездорожья 2017". Специально ради этого около развлекательного комплекса Altai Palace обустроили трассу для мотокросса, пишет портал "Хан-Алтай".

Возле алтайского казино построили трассу для мотокросса.
Возле алтайского казино построили трассу для мотокросса. Фото: http://gorno-altaisk.ru/.

Владимир Север,
представитель клуба "Алтай МОТО":

Мы строим трассу суперэндуро, максимально поднимая планку. Лучшая трасса в Сибири? Возможно, но об этом судить участникам и гостям фестиваля.

На выходных в окрестности игорной зоны съехались более 200 спортсменов. В программу фестиваля вошли: финал чемпионата Сибири по эндуро, гонки на квадроциклах внедорожниках. Победители получали денежные призы — до 50 тыс. рублей.

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