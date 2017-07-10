Олег Газманов поделился в соцсетях снимками с гастролей в алтайском казино

8 июля Олег Газманов дал концерт под открытым небом на территории казино Altai Palace. Во время выступления певец впервые в концертной программе презентовал свою новую песню со словами: "Наша жизнь — это странная штука. Все мы ищем добра и любви".
Видео и снимками со своего выступления на Алтае Газманов поделился в Instagram.
На концерт приехало множество зрителей, которые также поделились в соцсетях кадрами с выступления Олега Газманова в казино.
Первый раз я был на концерте Олега Газманова в 5 лет, в это время я фанател от него. Прошло 27 лет и вот я снова вижу этого прекрасного артиста на сцене, и по телу мурашки. Спасибо @altaipalacefest за такую возможность, и за волшебную организацию фестиваля. @oleggazmanov - Браво!!! #гастролисдушой #ОлегГазманов #толькодождисьменя #djpashapanda #Алтай.
Напомним, что в Altai Palace продолжается летний open air. В рамках этого фестиваля под открытым небом 15 июля споет группа Quest Pistols Show, 22 июля выступит "Любэ", 29 июля зрители увидят Uma2rman, 5 августа на фестивале выступят "Иванушки Int.", а завершит этот музыкальный марафон 12 августа Smash.
Ранее в Altai Palace под открытым небом выступили No Comment’s, Варвара, "Байконур", "Градусы", CQ Plam, Dr. Alban, Lucky Gringos, The BeatLove, "Банд’Эрос"," Блестящие" и "Фабрика".
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