Олег Газманов поделился в соцсетях снимками с гастролей в алтайском казино

2796
Сегодня, 13:28.
Туризм

8 июля Олег Газманов дал концерт под открытым небом на территории казино Altai Palace. Во время выступления певец впервые в концертной программе презентовал свою новую песню со словами: "Наша жизнь — это странная штука. Все мы ищем добра и любви".

Олег Газманов на Алтае.
Олег Газманов на Алтае. Фото: www.instagram.com/oleggazmanov.

Видео и снимками со своего выступления на Алтае Газманов поделился в Instagram.

#алтай такая красота, что хочется летать!#горноалтайск #газмановшоу #russia

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)

#давайдержись #житьтакжить #горноалтайск

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)

На концерт приехало множество зрителей, которые также поделились в соцсетях кадрами с выступления Олега Газманова в казино.

#Концерт#Олег#Газманов#

Публикация от Севда (@sagarkova77)

Олег Газманов на #AltaiPalaceFest #олеггазманов #группаэскадрон

Публикация от ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ И СОЛНЦА (@altaipalacefest)

Попросили #ОлегГазманов вернуть нам всем #ясныедни 🌅🌅🌅

Публикация от группа "Тяни-Толкай" (@tyani_tolkay)

Напомним, что в Altai Palace продолжается летний open air. В рамках этого фестиваля под открытым небом 15 июля споет группа Quest Pistols Show, 22 июля выступит "Любэ", 29 июля зрители увидят Uma2rman, 5 августа на фестивале выступят "Иванушки Int.", а завершит этот музыкальный марафон 12 августа Smash.

Ранее в Altai Palace под открытым небом выступили No Comment’s, Варвара, "Байконур", "Градусы", CQ Plam, Dr. Alban, Lucky Gringos, The BeatLove, "Банд’Эрос"," Блестящие" и "Фабрика".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров