Олег Газманов поделился в соцсетях снимками с гастролей в алтайском казино

Видео и снимками со своего выступления на Алтае Газманов поделился в Instagram.

На концерт приехало множество зрителей, которые также поделились в соцсетях кадрами с выступления Олега Газманова в казино.

Напомним, что в Altai Palace продолжается летний open air. В рамках этого фестиваля под открытым небом 15 июля споет группа Quest Pistols Show, 22 июля выступит "Любэ", 29 июля зрители увидят Uma2rman, 5 августа на фестивале выступят "Иванушки Int.", а завершит этот музыкальный марафон 12 августа Smash.

Ранее в Altai Palace под открытым небом выступили No Comment’s, Варвара, "Байконур", "Градусы", CQ Plam, Dr. Alban, Lucky Gringos, The BeatLove, "Банд’Эрос"," Блестящие" и "Фабрика".