Олимпийский чемпион Фелпс проиграл заплыв белой акуле

Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс проиграл заплыв большой белой акуле.
Акула преодолела стометровку за 36,1 секунды, опередив Фелпса на две секунды.
We tried free-diving as well....TG @DrGuttridge @BiminiSharkLab pic.twitter.com/oznnzd4X0n— Shark Week (@SharkWeek) 24 июля 2017 г.
Соревнование прошло на открытой воде в Кейптауне (ЮАР). Соперники провели заплыв отдельно друг от друга, но благодаря компьютерной графике телезрители видели картинку, будто они плыли рядом. Морской хищник плыл за добычей, которая находилась на финише дистанции.
Please visit @BiminiSharkLab website https://t.co/iJlzFSwudX for more info about our research projects - photo Cj Crooks pic.twitter.com/SfBBJ4TVJY— Shark Week (@SharkWeek) 24 июля 2017 г.
Организатором мероприятия выступил канал Discovery, который приурочил заплыв к своему проекту "Неделя акул", сообщает ТАСС.
Справка
Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые). Американец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.
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