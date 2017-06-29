Опыт работы в Алтайском крае сельских старост может быть транслирован на всю страну.

В нем приняли участие представители органов власти 20 субъектов Российской Федерации, эксперты, учёные. В ходе совещания были рассмотрены вопросы законодательного регулирования института старост как формы участия граждан в осуществлении местного самоуправления.

Участники обсуждения рассказали о различных аспектах формирования и развития данного института на региональном уровне, а также о взаимодействии старост с органами власти при решении возложенных на них задач.

Своим опытом поделились Оренбургская, Московская, Ульяновская области, Республика Коми и Алтайский край. С информацией о правовом регулирования сельских старост в Алтайском крае на совещании выступил заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного Собрания, член фракции "Единая Россия" Иван Мордовин.

В своем выступлении он отметил, что в Алтайском крае институт сельских старост состоялся и планомерно развивается. "С 2012 года на территории региона действует специальный закон о сельских старостах, который предоставил право представительным органам местного самоуправления вводить данный институт. В удаленных от административного центра и малочисленных населенных пунктах Алтайского края старосты играют огромную роль в решении вопросов местного значения, становясь подчас единственными представителями местной власти", - подчеркнул Иван Мордовин.

Депутат краевого заксобрания также отметил, что в тех муниципалитетах, где введён институт сельских старост, удается избежать эффекта удаления власти от населения, жители чувствуют, что они не оставлены один на один со своими проблемами. Вместе с тем правоприменительная практика работы сельских старост в различных регионах показывает, что в стране отсутствует единое понимание предназначения этого правового института, прав и обязанностей старост, круга их полномочий.

В связи с этим большинство выступающих на совещании высказались в поддержку необходимости закрепления правового статуса сельских старост на федеральном уровне. На основе поступивших предложений комитетом ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект федерального закона, который направят в регионы для обсуждения.