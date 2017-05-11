Опрос: большинство россиян назвали причинами болезней работу и стресс

Такой точки зрения придерживаются по 35% респондентов. Еще 32% считают, что причиной их недомоганий является плохая экология.

В числе условий, вызывающих болезни, респонденты называли возраст, накопившиеся с годами проблемы и невозможность отдохнуть (28%), вредные привычки и отсутствие физической нагрузки (15%), наследственность (14%), работу на вредном производстве либо проживание рядом с подобным объектом, а также неправильное питание (13%).

При этом почти половина опрошенных (49%) считают свое состояние здоровья удовлетворительным, 35% оценили его как хорошее. Негативные оценки своему самочувствию дали 15% респондентов, пишет polit.ru.

Предыдущий опрос ВЦИОМа показал, что число считающих себя счастливыми россиян достигло 85%, и это максимум период социологических измерений с 1990 года. Причинами для счастья россияне называли семью, детей и крепкое здоровье.