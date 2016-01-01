Опрос. О чем жители Алтайского края спросили бы Путина?

В последние годы серьезная поддержка государств привела к ощутимым успехам в области сельского хозяйства. Однако недостаточное внимание государство проявило к перерабатывающей промышленности и поддержке малого бизнеса — именно он в основном занимается переработкой. Это приводит к тому, что продукция сельского хозяйства в основном экспортируется как сырье. Страна на этом, понятное дело, теряет большой доход. Ведь одно дело вывозить пшеницу, а другое уникальные продукты из пшеницы, типа углеводных комплексов, лекарств, белковых препаратов. Поэтому мне бы хотелось узнать, будет ли в этом году оказана серьезная поддержка перерабатывающей отрасли, примерно такая же, какой была в отношении сельского хозяйства?

Может ли государство деньгами помочь предприятиям, которые занимаются инноватикой, на приобретение зарубежных технологий переработки. Мы сильно отстали в технологиях. Они, как правило, стоят много денег, частный бизнес с трудом может позволить себе приобрести их. Так как они необходимы для развития страны, то естественно хотелось бы понимать, готова ли страна найти деньги, чтобы помочь бизнесу?

Сегодня существует проблема, связанная с отсутствием высококлассных специалистов в области пищевой переработки. Это делает невозможным развитие таких технологий. Приходится либо выписывать специалистов чуть ли не из-за рубежа, где они подготовлены на порядок лучше. Либо государству нужно создать необходимые условия, чтобы дуальное обучение наконец-то появилось в стране массово. Как известно, дуальное обучение связано с преподаванием теории и обучением на практике. В России такая система плохо развита, стоит больших денег. Хотелось бы узнать, готова ли страна тратить деньги на подготовку высококлассных специалистов?