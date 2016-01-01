Опрос. О чем жители Алтайского края спросили бы Путина?

Ежегодная пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным пройдет 23 декабря в 12 часов по московскому времени. Прямая трансляция будет идти на Первом канале, каналах Россия 1, Россия 24, ОТР. Altapress.ru решил узнать у жителей Алтайского края, какие вопросы они бы хотели задать президенту.
Татьяна Сажаева,
директор "Алтайтурцентра":
Мне бы хотелось узнать, существуют ли какие-то перспективы в появлении субсидированных перелетов не только от края до столицы страны, но и между регионами? Все, кто за Уралом, находятся в самых неудобных позициях, потому что существует высокая базовая цена за перелет и нет субсидирования. Понятно, что на уровне регионального бюджета эти вопросы никак не решить. Для нас это основной фактор, который сдерживает развитие внутренних потоков, в том числе и туристических.
Сергей Писарев,
директор Барнаульского зоопарка, депутат АКЗС:
Понимаю, что мировой кризис, санкции. Но я бы спросил у президента об одном: когда на местах будет наведен порядок и когда его подчиненные в лице представителей областных и городских администраций будут четко выполнять приказы президента? Интересно, когда пройдет реформа в государственных и муниципальных управлениях. Ведь сегодня в них существует недостаток кадров, потому что здесь невозможно работать. Один собеседник мне как-то рассказывал, что его сын боится говорить, что отец работает в администрации. Потому что сегодня считается, что если в администрации, то обязательно вор. Эта ситуация серьезная, ее нужно изменить. К тому же, постоянные проверки не дают эффективных результатов работы.
Василий Железовский,
депутат фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:
Власть суверенного государства, которая представляет свободный народ, должна заниматься вопросами организации его жизни. Чтобы у нас была работа и достойная зарплата. Ничего этого, во всяком случае в Камне-на-Оби, нет. Что я могу спросить у президента? Что он мне ответит? Спасите Сирию, ну спасайте. Я бы хотел, чтобы спасали Алтайский край, слали сюда гуманитарные конвои, восстанавливали предприятия региона. Эта власть не способна решать внутриэкономические проблемы страны. Но необходимо спасать национальную экономику и внутриполитическое пространство, в котором мы живем. Поэтому у меня к президенту не вопрос, а пожелание — заниматься экономикой страны, а все международное сообщество послать подальше, опираясь на всю мощь армии и флота.
Наталья Брюханова,
профессор кафедры финансов и кредитов АлтГУ:
Я бы хотела спросить, когда закроют точки (кафе, бары, магазины), торгующие спиртными напитками в жилых домах? В нашем городе таких мест много, и от этого сильно сегодня страдают жители.
Сергей Мухортов,
гендиректор компании "Алтайский букет":
В последние годы серьезная поддержка государств привела к ощутимым успехам в области сельского хозяйства. Однако недостаточное внимание государство проявило к перерабатывающей промышленности и поддержке малого бизнеса — именно он в основном занимается переработкой. Это приводит к тому, что продукция сельского хозяйства в основном экспортируется как сырье. Страна на этом, понятное дело, теряет большой доход. Ведь одно дело вывозить пшеницу, а другое уникальные продукты из пшеницы, типа углеводных комплексов, лекарств, белковых препаратов. Поэтому мне бы хотелось узнать, будет ли в этом году оказана серьезная поддержка перерабатывающей отрасли, примерно такая же, какой была в отношении сельского хозяйства?
Может ли государство деньгами помочь предприятиям, которые занимаются инноватикой, на приобретение зарубежных технологий переработки. Мы сильно отстали в технологиях. Они, как правило, стоят много денег, частный бизнес с трудом может позволить себе приобрести их. Так как они необходимы для развития страны, то естественно хотелось бы понимать, готова ли страна найти деньги, чтобы помочь бизнесу?
Сегодня существует проблема, связанная с отсутствием высококлассных специалистов в области пищевой переработки. Это делает невозможным развитие таких технологий. Приходится либо выписывать специалистов чуть ли не из-за рубежа, где они подготовлены на порядок лучше. Либо государству нужно создать необходимые условия, чтобы дуальное обучение наконец-то появилось в стране массово. Как известно, дуальное обучение связано с преподаванием теории и обучением на практике. В России такая система плохо развита, стоит больших денег. Хотелось бы узнать, готова ли страна тратить деньги на подготовку высококлассных специалистов?
Ранее altapress.ru писал, что пресс-конференцию с четверга на пятницу перенесли в связи с траурными мероприятиями из-за смерти российского посла Андрея Карлова.
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