Опрос: россияне считают лучшими периодами в жизни страны правление Путина и "застой"

В исследовании "Левада-центра", посвященного 100-летию Февральской революции, был сформулирован вопрос: "В течение последних 100 лет в нашей стране существовали различные формы государственного правления. Особенности каждой из них оказывали определенное влияние на жизнь в стране. Как вы полагаете, когда жизнь в России была лучше?". В итоге 32% респондентов заявили, что лучшая жизнь в России сейчас. 29% опрошенных считают наилучшим период правления Леонида Брежнева, который в народе называют "застоем". 24% ответить затруднились.

По 6% респондентов считают, что лучше всего жилось до революции 1917 года и в сталинскую эпоху. 2% высказались в пользу "перестройки" Михаила Горбачева и лишь 1% назвали лучшим периодом правление первого президента Бориса Ельцина.

Опрос проводился 20–23 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны, пишет znak.com.