Опрос выявил максимум абсолютно счастливых россиян

Причинами для счастья россияне считают семью, детей и крепкое здоровье.

Относительно высокий процент счастливых людей был отмечен во всех социально-демографических группах, утверждают сотрудники ВЦИОМа. Однако наиболее оптимистичными оказалась молодежь в возрасте 18–24 лет и люди, считающие свой достаток высоким. Здесь показатель счастья достиг 95% и 94% соответственно. Люди преклонного возраста и те, кто жалуется на материальное положение, заявляли о том, что они счастливы, реже, — в 82 и 63% случаев соответственно, пишет polit.ru.