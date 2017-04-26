Опрос выявил максимум абсолютно счастливых россиян

Опрос ВЦИОМа показал, что число считающих себя счастливыми россиян достигло 85%, и это максимум социологических измерений с 1990 года, сообщает РИА Новости.
Причинами для счастья россияне считают семью, детей и крепкое здоровье.
Относительно высокий процент счастливых людей был отмечен во всех социально-демографических группах, утверждают сотрудники ВЦИОМа. Однако наиболее оптимистичными оказалась молодежь в возрасте 18–24 лет и люди, считающие свой достаток высоким. Здесь показатель счастья достиг 95% и 94% соответственно. Люди преклонного возраста и те, кто жалуется на материальное положение, заявляли о том, что они счастливы, реже, — в 82 и 63% случаев соответственно, пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.