Опубликовано уникальное видео в формате "360 градусов" с репетиции парада Победы

Минобороны РФ представило видео в формате "360 градусов" генеральной репетиции парада Победы на Красной площади.
"В отличие от обычной видеозаписи, на которой окружающее представлено в соответствии с режиссерским сценарием, при просмотре записи с использованием этой технологии зритель сам „переносится“ в точку съемки и выбирает, куда "бросить взгляд" самостоятельно. Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме виртуальной реальности", — цитирует представителя Минобороны РФ РИА "Новости".
Существенным отличием от основной программы, представленной военными в День Победы, является присутствие на видео авиации, выступление которой было отменено 9 мая из-за непогоды, пишет ura.ru.
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