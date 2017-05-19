Опубликовано уникальное видео в формате "360 градусов" с репетиции парада Победы

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Сегодня, 17:40.
Жизнь

Минобороны РФ представило видео в формате "360 градусов" генеральной репетиции парада Победы на Красной площади.

Парад Победы в Москве.
Парад Победы в Москве. Фото: kremlin.ru.

"В отличие от обычной видеозаписи, на которой окружающее представлено в соответствии с режиссерским сценарием, при просмотре записи с использованием этой технологии зритель сам „переносится“ в точку съемки и выбирает, куда "бросить взгляд" самостоятельно. Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме виртуальной реальности", — цитирует представителя Минобороны РФ РИА "Новости".

Существенным отличием от основной программы, представленной военными в День Победы, является присутствие на видео авиации, выступление которой было отменено 9 мая из-за непогоды, пишет ura.ru.

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