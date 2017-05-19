Опубликовано уникальное видео в формате "360 градусов" с репетиции парада Победы

"В отличие от обычной видеозаписи, на которой окружающее представлено в соответствии с режиссерским сценарием, при просмотре записи с использованием этой технологии зритель сам „переносится“ в точку съемки и выбирает, куда "бросить взгляд" самостоятельно. Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме виртуальной реальности", — цитирует представителя Минобороны РФ РИА "Новости".

Существенным отличием от основной программы, представленной военными в День Победы, является присутствие на видео авиации, выступление которой было отменено 9 мая из-за непогоды, пишет ura.ru.