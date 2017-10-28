18 смешных и жизненных казусов

В подборке собрана забавная коллекция казусов, приколов и неожиданных поворотов. Глядя на эти фотографии, начинаешь понимать, что в жизни нужно быть готовым ко всему.

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