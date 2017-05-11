Осуждённый в США лётчик Константин Ярошенко опубликовал прощальное письмо к матери

Отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме Константин Ярошенко потерял мать, до последних дней боровшуюся за его освобождение. Любовь Ярошенко скончалась после операции по удалению раковой опухоли. Российский летчик написал прощальное письмо, которое опубликовали "Известия".
"Ты безгранично любила меня, готова была отдать жизнь за меня… Делала все возможное, чтобы только освободить сына от незаслуженного заточения. Мама, ты пыталась всеми правдами и неправдами поддержать, сохранить мое душевное равновесие и спокойствие", — говорится в письме Константина Ярошенко.
В послании ушедшей матери сын пишет, что единственное, что утешает его, это жена и дочь, которые по-прежнему ждут возвращения отца семейства домой. В письме он перечисляет те немногие фотоснимки, что напоминают ему о жизни, которой больше нет.
"Они напоминают мне о той трагедии, которая произошла за несколько тысяч километров от меня. И я никак не помог, не уберег", — пишет Ярошенко.
Мать российского летчика была похоронена 10 мая в Ростове-на-Дону.
Справка
В 2010 году российский летчик был арестован в Либерии спецслужбами США по подозрению в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков. Российские правоохранительные органы считают, что Ярошенко был похищен. Летчика незаконно удерживали до 30 мая 2010 года без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали насилию, издевательствам и пыткам.
Позднее его осудили на 20 лет лишения свободы. Американские власти отказались экстрадировать заключенного в Россию 2 мая 2017 года. Теперь единственным способом возвратить россиянина на Родину остается помилование его президентом США. Мать Константина обращалась к предыдущему главе Белого дома Бараку Обаме, а несколько месяцев назад отправила письмо и Трампу с просьбой о возвращении сына. До сих пор ответа от американской стороны не последовало.
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