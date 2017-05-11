Осуждённый в США лётчик Константин Ярошенко опубликовал прощальное письмо к матери

"Ты безгранично любила меня, готова была отдать жизнь за меня… Делала все возможное, чтобы только освободить сына от незаслуженного заточения. Мама, ты пыталась всеми правдами и неправдами поддержать, сохранить мое душевное равновесие и спокойствие", — говорится в письме Константина Ярошенко.

В послании ушедшей матери сын пишет, что единственное, что утешает его, это жена и дочь, которые по-прежнему ждут возвращения отца семейства домой. В письме он перечисляет те немногие фотоснимки, что напоминают ему о жизни, которой больше нет.

"Они напоминают мне о той трагедии, которая произошла за несколько тысяч километров от меня. И я никак не помог, не уберег", — пишет Ярошенко.

Мать российского летчика была похоронена 10 мая в Ростове-на-Дону.

Справка

В 2010 году российский летчик был арестован в Либерии спецслужбами США по подозрению в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков. Российские правоохранительные органы считают, что Ярошенко был похищен. Летчика незаконно удерживали до 30 мая 2010 года без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали насилию, издевательствам и пыткам.

Позднее его осудили на 20 лет лишения свободы. Американские власти отказались экстрадировать заключенного в Россию 2 мая 2017 года. Теперь единственным способом возвратить россиянина на Родину остается помилование его президентом США. Мать Константина обращалась к предыдущему главе Белого дома Бараку Обаме, а несколько месяцев назад отправила письмо и Трампу с просьбой о возвращении сына. До сих пор ответа от американской стороны не последовало.