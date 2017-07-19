Питомец в доме: советы ветеринарного врача

Татьяна Рябоконь.

Вы должны убедиться, что обстановка в доме безопасна для питомца. Проверить, нет ли в доме электрических проводов, которые может он мог бы перекусить, есть ли места, откуда ему сложно выбраться или откуда он сможет упасть(окна, балконы, лестницы). Поэтому необходимо выделить животному специальную безопасную комнату, где будут находиться: зона для еды и питья, место для сна, лоток для туалета(для котенка), пеленка(для щенка), несколько игрушек.

Как только животное адаптируется в вашем доме (через 10-14 дней) необходимо провести антипаразитарную обработку и сделать необходимые прививки. Не откладывайте визит к ветеринарному врачу , он вам поможет и расскажет когда и что нужно делать с вашим питомцем. Вакцинация – это важный момент в жизни животного , который обязаны соблюдать все владельцы животных. По обывательскому рассуждению – "мое животное не выходит на улицу" , многие владельцы животных сильно заблуждаются , животному не нужно выходить на улицу , чтобы заболеть чем–нибудь , достаточно того ,что владельцы сами могут принести инфекцию в дом. Следует с раннего возраста приучать питомца к уходу за шерстью, когтями и зубами. Первые процедуры вам может продемонстрировать ветеринарный врач, и в последующем вы можете делать это сами.

Кормление-один из важных аспектов содержания домашних животных. Ведь здоровое питание-залог правильного развития и хорошего настроения вашего питомца! Кошки и собаки-животные плотоядные и нуждаются в таких аминокислотах, как таурин, содержащийся только в мясе. Тип кормления для своего животного вы можете выбирать из двух вариантов: давать корм домашнего приготовления или приобретать готовые полнорационные корма-сухие, в виде крокет, или влажные, в банках или пакетиках. Готовый корм вам также может посоветовать ветеринарный врач индивидуально, исходя из возраста, породы и физиологических особенностей вашего питомца. Помните, что недополучение достаточного количества питательных веществ ведет к замедлению роста и развития и может нанести существенный вред здоровью животного.

Итак, проявив немного терпения на первых этапах жизни вашего питомца и внимания к его нуждам, а также соблюдения нескольких простых правил в содержании, вы вознаградите себя долгими и счастливыми отношениями с вашим любимцем! Помните мы в ответе за тех кого приручили ! Здоровья вам и вашим питомцам!

Рябоконь Татьяна Алексеевна — главный ветеринарный врач ветеринарной клиники "Артемида", директор "Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Алтая"