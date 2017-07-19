Питомец в доме: советы ветеринарного врача

С появлением в доме маленького питомца сразу же возникают вопросы: как вам понять друг друга, чем кормить, как обучить некоторым правилам "хорошего тона", как ухаживать, как оказывать медицинскую помощь и много-много других.
Как только животное адаптируется в вашем доме (через 10-14 дней) необходимо провести антипаразитарную обработку и сделать необходимые прививки. Не откладывайте визит к ветеринарному врачу , он вам поможет и расскажет когда и что нужно делать с вашим питомцем. Вакцинация – это важный момент в жизни животного , который обязаны соблюдать все владельцы животных. По обывательскому рассуждению – "мое животное не выходит на улицу" , многие владельцы животных сильно заблуждаются , животному не нужно выходить на улицу , чтобы заболеть чем–нибудь , достаточно того ,что владельцы сами могут принести инфекцию в дом. Следует с раннего возраста приучать питомца к уходу за шерстью, когтями и зубами. Первые процедуры вам может продемонстрировать ветеринарный врач, и в последующем вы можете делать это сами.
Кормление-один из важных аспектов содержания домашних животных. Ведь здоровое питание-залог правильного развития и хорошего настроения вашего питомца! Кошки и собаки-животные плотоядные и нуждаются в таких аминокислотах, как таурин, содержащийся только в мясе. Тип кормления для своего животного вы можете выбирать из двух вариантов: давать корм домашнего приготовления или приобретать готовые полнорационные корма-сухие, в виде крокет, или влажные, в банках или пакетиках. Готовый корм вам также может посоветовать ветеринарный врач индивидуально, исходя из возраста, породы и физиологических особенностей вашего питомца. Помните, что недополучение достаточного количества питательных веществ ведет к замедлению роста и развития и может нанести существенный вред здоровью животного.
Итак, проявив немного терпения на первых этапах жизни вашего питомца и внимания к его нуждам, а также соблюдения нескольких простых правил в содержании, вы вознаградите себя долгими и счастливыми отношениями с вашим любимцем! Помните мы в ответе за тех кого приручили ! Здоровья вам и вашим питомцам!
Рябоконь Татьяна Алексеевна — главный ветеринарный врач ветеринарной клиники "Артемида", директор "Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Алтая"
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