От заморозков до +25°С: алтайские синоптики рассказали о погоде на неделе

Алтайский ЦГМС выпустил прогноз погоды на ближайшие дни — с 16 по 21 мая. За это время сибирякам удастся и померзнуть, и погреться: ожидаются заморозки, местами со снегом, а затем потепление.
Средняя температура воздуха в первой декаде мая в крае составила +8...+12 °С, что около нормы. Во второй декаде была небольшая положительная аномалия — температура превышала норму на 5-8 °С. Однако в начале текущей рабочей недели температура воздуха пошла на понижение.
В ближайшее время жителей края ожидает относительно холодная, в большинстве дней неустойчивой с осадками в виде дождя. 17 мая с прохождением холодного атмосферного фронта и затоком арктического воздуха в северных и предгорных районах выпадет "снежная крупа", местами мокрый снег. Не исключено, что в ночные и утренние часы местами в северо-западных районах временно появится снежный покров, который уже к полудню растает. Смещение холодного фронта будет сопровождаться сильным порывистым ветром до 18-23 м/с.
18 и ночью 19 мая в Алтайский край придет обширный антициклон, который принесет малооблачную, без осадков погоду. Однако Сибирь расположится в холодной, восточной его периферии, поэтому ночью и утром возможны туманы, а с 17 по 19 мая ожидаются заморозки.
"Дно холода" в регионе наступит днем 17 и ночью 18 мая. В этот день столбики термометров поднимутся не выше +4...+10 °С, а ночью 18 мая опустятся до 0...+6 °С.
В дальнейшем, начиная с западных районов, температура воздуха пойдет на повышение. Уже днем 19 мая потеплеет до +11...+18 °С. При этом местами усилится ветер, в конце дня в западных районах возможен дождь.
В выходные ожидается неустойчивая временами с грозовыми дождями различной интенсивности, но теплая погода. Температура воздуха будет колебаться в ночные часы от +2 °С до +8 °С, в воскресенье повысится до +5...+12 °С, днем от +15...+20 °С, в воскресенье по югу повысится до +25 °С.
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