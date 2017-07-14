Отдых на Байкале: как добраться, что посмотреть и привезти из путешествия

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Какой туризм бывает на Байкале

Байкал — озеро огромное (длина - 636 км, максимальная ширина - 79,5 км), природа здесь очень разнообразна. Значит, и отдых можно организовать по-разному. На Байкале есть два ярко выраженных туристических сезона. Летний приходится на июль и август, а зимний — на февраль и март.

Летом на Байкал приезжают, чтобы купаться и загорать, ходить в походы, совершать недельные круизы по озеру, рыбачить. Зимой другие развлечения: горнолыжный отдых, катание на собачьих упряжках, зимние походы и рыбалка, и, конечно, прогулки по уникальному байкальскому льду.

Говорят, что его красота потрясает еще больше, чем все летние виды озера вместе взятые. Лед очень толстый — до одного метра, выдерживает грузовик, и при этом чистейший и прозрачный с рисунками из трещин. Еще на Байкале и зимой, и летом можно заниматься дайвингом.

В другое время года отдых тоже возможен, туристические объекты работают круглый год. "Не в сезон" на Байкале понравится тем, кто терпим к разной погоде и кому не нравятся толпы туристов.

На Байкале возможен комфортный туризм на базах (их появляется все больше), и дикий — в палатках.

Погода на Байкале

На Байкале резко-континентальный климат, а значит погода очень переменчивая. Зима — холодная, лето жаркое. Но озеро из-за своих огромных размеров создает особый микроклимат. Зимой на Байкале теплее, а летом холоднее, чем в Иркутске (60 км от озера) примерно на 10 градусов.

Дожди случаются редко. Облака над Байкалом не образуются, потому что вода испаряется незначительно. А те тучи, что приходят, быстро рассеиваются. На озере есть несколько специфических для него ветров — баргузин, сарма, верховик и култук.

Солнце светит над Байкалом более 2,5 тыс. часов в году, дольше, чем на черноморском побережье. В июле бывают туманы. Замерзает Байкал только в середине января, освобождается ото льда в мае.

В поездку на озеро в любое время года нужно брать с собой теплые вещи. Они, скорее всего, пригодятся.

Как доехать на Байкал из Барнаула

Добраться из Барнаула на Байкал можно тремя способами: на автомобиле, поезде или самолете.

Длина автомобильного пути из Барнаула на Байкал — более 2 тыс. км. Путь будет проходить через Кемерово, Красноярск и Иркутск. "Чистое" время в пути — более 28 часов. Но это если не спать, не есть и нигде не останавливаться, что невозможно. В реальности дорога может занять дня три.

Прямого поезда из Барнаула в Иркутск (город, из которого традиционно начинают путешествие по Байкалу) нет. Придется ехать с пересадкой через Новосибирск. Дорога до Новосибирска (автобусом или поездом) обойдется примерно в 1 тыс. рублей. Плацкартное место в поезде Новосибирск-Иркутск стоит почти 3,8 тыс. рублей.

На дорогу уйдет около двух дней, из них пять часов до Новосибирска и 1,5 суток оттуда до Иркутска. А уже на Байкал можно доехать на автобусе за 1,5 часа (до ближайшего поселка Листвянка).

Прямые авиарейсы Барнаул-Иркутск есть, но с не самым удобным расписанием. Лучше добраться до Новосибирска на автобусе или машине, а оттуда уже вылететь в Иркутск. Перелет короткий — менее двух часов. Стоимость билетов на момент выхода материала составляла 14-15 тыс. рублей в обе стороны.

Чтобы оказаться на восточном (бурятском) берегу Байкала нужно отправиться в Улан-Удэ. Туда также придется добираться через Новосибирск самолетом или поездом.

Топ-5 популярных мест на Байкале

1. Поселок Листвянка. Находится недалеко от Иркутска, на машине можно доехать за 50 минут, на автобусе — за 1,5 часа.

Здесь можно увидеть исток Ангары (река вытекает из Байкала). Он самый широкий в мире — более 860 метров. В середине истока летом видно шаманский камень. По легенде, когда дочь Байкала Ангара влюбилась в Енисея и решила убежать, отец кинул ей этот камень вдогонку.

Есть канатно-кресельная дорога (более 700 метров), которая ведет к камню Черского. С него открывается красивый вид на Байкал. В Байкальском музее, который находится в Листвянке, знают об озере, кажется, все, сходить туда определенно стоит. Из поселка на озеро уходят прогулочные катера и теплоходы, на них можно покататься.

Недалеко от Листвянки есть архитектурно-этнографический комплекс Тальцы. Там восстановлен старинный острог и деревянные постройки, в которых жили первые сибиряки, есть множество предметов их быта. Самый старый сруб относятся к XVII веку — это маленькая церковь. Она действующая, но из-за ее размеров службы проводят рядом с ней, а не внутри.

Некоторые здания реконструированы недавно, с учетом знаний о том, как они выглядели в прошлом. С территории музея есть выход к Ангаре, где открывается красивейший вид на реку.

2. Остров Ольхон и Малое море. На Ольхоне мечтают побывать многие из тех, кто едет на Байкал. Он находится у западного берега озера и отделен от него так называемым Малым морем, которое само по себе является достопримечательностью. У него свой микроклимат, а ветра и штормы, говорят, бывают не менее впечатляющими, чем на "большом озере".

Ольхон — это обитель шаманов, духов и отшельников, которым не хочется жить в обычной мирской суете. Остров настолько большой (длина 73,5 км, ширина до 15 км), что климат различается в разных его частях.

На Ольхон едут, чтобы посмотреть на шаманов и красивейшую природу — многочисленные мысы, небольшие озера на самом острове, гору Шаманка и 13 ритуальных столбов сэрге.

Добраться на Ольхон из Листвянки можно yf теплоходе за 6,5-9 часов или на автобусе из Иркутска (а затем на пароме) — за 6-7 часов.

3. Кругобайкальская железная дорога. Историческая достопримечательность Байкала. Признана одной из самых красивых и дорогих железных дорог в мире.

В нее входит 39 тоннелей, протяженностью 9,5 км, 18 галерей, около 300 мостов и виадуков. К созданию этой дороги в начале XX века приложили руку очень талантливые инженеры, и она сохранилась в первозданном виде. Длина пути — 85 км, он идет вдоль западного берега озера между станциями Байкал и Слюдянка.

Сейчас дорога является тупиковой. Но строили ее как часть Транссибирской магистрали. В середине века был сделан дублирующий участок, а старый частично затопило в конце 1950-х годов водами Иркутского водохранилища, когда построили ГЭС.

По дороге курсирует Кругобайкальский экспресс с остановками для осмотра местных достопримечательностей. Поезд выезжает из Иркутска и следует до порта. Затем пассажиров перенаправляют паромом через Ангару, и в город они возвращаются на автобусах. Экскурсия длится целый день, посетить ее можно в течение всего года.

4. Бухта Песчаная. Это место называют "байкальской Ривьерой" за то, что здесь хороший пляж, чистая и (что важно!) теплая озерная вода. Потому и основной отдых в этой бухте — пляжный. Природная достопримечательность места — ходульные деревья. Это старые лиственницы, из под корней которых воды вымыли почву. Теперь они выглядят так, будто стоят на ходулях.

Рядом с Песчаной есть еще две красивые бухты — Бабушка и Внучка, а разделяет их длинный мыс Дед. На Бакланьей скале, что находится неподалеку, летом живет колония чаек.

Самый удобный путь до бухты из Иркутска на теплоходе, дорога занимает 3,5 часа.

5. Горнолыжные склоны в Байкальске. Горнолыжный курорт на Байкале находится на горе Соболиной в городе Байкальске. Одна из его особенностей — длинная зима. Кататься здесь можно с ноября по май.

Общая протяженность трасс — 15 км, всего их девять. Самая длинная — около 2,2 км (для сравнения: в Шерегеше — 3 км), максимальный перепад высот — около 470 метров (для сравнения: в Шерегеше — 600 метров). Действует восемь подъемников — бугельные и кресельная дорога. Снег как естественный, так и искусственный.

Для туристов работают отели со спортивными залами, SPA, бассейнами, саунами и другими дополнительными услугами. Байкальск находится в 150 км от Иркутска. Туда ходят поезда и рейсовые автобусы.

Какие сувениры привезти с Байкала

Самый популярный байкальский сувенир — это рыба. На рынках можно купить омуля, хариуса, сига и другие виды. Готовят их по-разному: коптят горячим или холодным способом, жарят, солят. Рыбу нужно попробовать обязательно — она очень вкусная.

Также с Байкала везут травяные чаи. Многие едут туда за особой лечебной травой под названием Сааган Дайля (рододендрон Адамса). Она оказывает сильный тонизирующий эффект на организм, стимулирует работу сердца, почек, головного мозга. Очень ароматная. Из нее одной чай не заваривают, используют как добавку.

Еще с Байкала можно привезти кедровые орешки и местные конфеты с ними, украшения и поделки из самоцветов — рядом с Байкалом множество месторождений таких камней (яшмы, опалы, янтарь и другие).

Уникальный байкальский поделочный камень — чароит. Он яркого фиолетового цвета. Его единственное месторождение в мире было открыто в 1948 году, до сих пор он добывается только там. С каждым годом становится дороже, потому что запасы его кончаются.

Фигурки нерп из самых разных материалов — тоже популярный байкальский сувенир. А также бурятские и эвенкийские этнические сувениры — одежда, украшения, предметы быта. Серой, жевательной смолой сибирской лиственницы, жителей Алтая вряд ли удивишь, но она тоже входит в число сувениров с Байкала. Кроме этого, можно привезти местную керамику — она очень красивая. Магазинчик есть, например, в Тальцах.