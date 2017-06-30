Открыт пятый сезон Энергоотряда.

"Уважаемые коллеги", – так обратился к энергоотрядовцам директор филиала Николай Пантелеев. Нынешним летом они действительно станут коллегами – для старшекурсников технического университета и рубцовского индустриального института созданы рабочие места во всех подразделениях и территориях Алтайэнерго. Пока это временные рабочие места, станут ли они постоянными, зависит от будущих энергетиков. Жизнеобеспечивающей отрасли нужны молодые кадры.

Для ребят созданы все условия. Их обеспечили корпоративной энергоотрядовской формой и рабочей спецодеждой, за каждым закрепили наставника из числа самых опытных специалистов филиала. В дальнейшем именно оценка наставника станет основанием для включения бойцов в кадровый резерв.

Декан энергетического факультета АлтГТУ Станислав Хомутов в напутственном слове подчеркнул, как повезло их факультету. Благодаря давним партнерским отношениям вуза и самой большой в Сибири компании, у студентов есть возможность получить опыт работы по специальности, подкрепить теорию практикой, увидеть и узнать то, что не найдешь ни в одном учебнике.

А председатель Совета молодых специалистов, он же начальник управления организации ремонтов, Константин Климов выразил надежду, что в разгар летней ремонтной кампании 44 бойца Энергоотряда станут настоящими помощниками в производственных отделениях и районах электрических сетей.

После церемонии открытия бойцов ждет еще важный экзамен – по электробезопасности. Потому что энергетика – отрасль повышенных рисков, и от знаний правил техники безопасности напрямую зависит жизнь и здоровье специалистов. А потом ребята разъезжаются по местам работы, которые выбраны с учетом их пожеланий.