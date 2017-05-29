Отпустило: уровень воды в Оби у Барнаула опустился

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Сегодня, 09:42.
Жизнь

Обь у Барнаула опустилась ниже критической отметки. Сейчас уровень воды составляет 473 см над нулем водомерного поста, при отметке подтопления в 540 см. При этом уровень Оби у Усть-Чарышской Пристани растет.

23 мая Обь у Барнауле превысила критический уровень. Паводок на Алтае-2017.
23 мая Обь у Барнауле превысила критический уровень. Паводок на Алтае-2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Обь

  • Барнаул: 473 см, -9 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;
  • Усть-Чарышская Пристань: 464 см, +11 см за сутки;
  • Камень-на-Оби: 643 см, +3 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см.

Бия

  • Бийск: 220 см, +0 см за сутки;
  • Турочак: 369  см, -3 см за сутки.

Чумыш

  • Тальменка: 522 см, -3 см за сутки.

Чарыш

  • Чарышское: 30 см, +2 см за сутки.

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