Отпустило: уровень воды в Оби у Барнаула опустился

Обь у Барнаула опустилась ниже критической отметки. Сейчас уровень воды составляет 473 см над нулем водомерного поста, при отметке подтопления в 540 см. При этом уровень Оби у Усть-Чарышской Пристани растет.

Обь Барнаул: 473 см, -9 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;

Усть-Чарышская Пристань: 464 см, +11 см за сутки;

Камень-на-Оби: 643 см, +3 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см. Бия Бийск: 220 см, +0 см за сутки;

Турочак: 369 см, -3 см за сутки. Чумыш Тальменка: 522 см, -3 см за сутки. Чарыш Чарышское: 30 см, +2 см за сутки.