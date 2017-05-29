Отпустило: уровень воды в Оби у Барнаула опустился

Обь у Барнаула опустилась ниже критической отметки. Сейчас уровень воды составляет 473 см над нулем водомерного поста, при отметке подтопления в 540 см. При этом уровень Оби у Усть-Чарышской Пристани растет.
Обь
- Барнаул: 473 см, -9 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;
- Усть-Чарышская Пристань: 464 см, +11 см за сутки;
- Камень-на-Оби: 643 см, +3 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см.
Бия
- Бийск: 220 см, +0 см за сутки;
- Турочак: 369 см, -3 см за сутки.
Чумыш
- Тальменка: 522 см, -3 см за сутки.
Чарыш
- Чарышское: 30 см, +2 см за сутки.
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