Испытания в КНДР: отзвук "ядерного землетрясения" ощутили во Владивостоке

"В КНДР было землетрясение магнитудой 5,6. Оно чуть-чуть ощущалось во Владивостоке", — отметили в ведомстве.

Кажется, только что было землетрясение 8/ Легкое, на несколько секунд #Владивосток — Журченко Николай (@zhurchenko) 3 сентября 2017 г.

Там подчеркнули, что радиационный фон в регионе не повышался, пишет "Росбалт".

Вслед за землетрясением магнитудой 5,6 в районе северокорейского ядерного полигона Пунгери произошло второе магнитудой 4,6. Как говорят эксперты, толчки вызваны новым испытанием ядерного оружия КНДР, пишет "Ренхап".

Глубина обоих землетрясений составила 0 км, заявил Китайский сейсмологический центр (CENC). Однако эту информацию не подтвердили в России.

Геологическая служба США ранее сообщила, что в КНДР наблюдаются мощные подземные толчки. Спецслужбы Южной Кореи предположили, что землетрясение имеет техногенную природу и вызвано новым ядерным тестом Пхеньяна.

Совесм недавно власти КНДР заявили об успешном испытания боеголовки с термоядерным зарядом. Сообщение об этом передало Центральное телевидение страны.

Боеголовка предназначена для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

В Пхеньяне заявили, что выброса радиоактивных веществ не произошло.

По данным экспертов, Северная Корея испытала водородную бомбу мегатонного класса. Мощность взрыва оценивается в 100-300 килотонн. Для сравнения: взорванные США в Хиросиме и Нагасаки атомные бомбы были мощностью 13 и 20 кт.