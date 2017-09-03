Испытания в КНДР: отзвук "ядерного землетрясения" ощутили во Владивостоке

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Сегодня, 15:59.
Политика

Во Владивостоке почувствовали последствия ядерного испытания в Северной Корее, заявил Примгидронет.

Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын. Фото: vk.com.

"В КНДР было землетрясение магнитудой 5,6. Оно чуть-чуть ощущалось во Владивостоке", — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что радиационный фон в регионе не повышался, пишет "Росбалт".

Вслед за землетрясением магнитудой 5,6 в районе северокорейского ядерного полигона Пунгери произошло второе магнитудой 4,6. Как говорят эксперты, толчки вызваны новым испытанием ядерного оружия КНДР, пишет "Ренхап".

Глубина обоих землетрясений составила 0 км, заявил Китайский сейсмологический центр (CENC). Однако эту информацию не подтвердили в России.

Геологическая служба США ранее сообщила, что в КНДР наблюдаются мощные подземные толчки. Спецслужбы Южной Кореи предположили, что землетрясение имеет техногенную природу и вызвано новым ядерным тестом Пхеньяна.

Совесм недавно власти КНДР заявили об успешном испытания боеголовки с термоядерным зарядом. Сообщение об этом передало Центральное телевидение страны.

Боеголовка предназначена для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

В Пхеньяне заявили, что выброса радиоактивных веществ не произошло.

По данным экспертов, Северная Корея испытала водородную бомбу мегатонного класса. Мощность взрыва оценивается в 100-300 килотонн. Для сравнения: взорванные США в Хиросиме и Нагасаки атомные бомбы были мощностью 13 и 20 кт.

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