Памяти друга редакции

Тамара Дмитриенко, корреспондент газеты "Свободный курс".

Этот человек много лет сотрудничал с нашей газетой и тем самым помогал в решении экологических проблем Алтайского края.

В начале 1990-х московский ученый неожиданно привлек внимание "Свободного курса" публикацией карты "диоксиновых*" городов бывшего СССР, на которой был обозначен алтайский Славгород. Завязалось знакомство. Лев Александрович теоретически просчитал возможность существования на Алтае так называемого диоксинового следа, связанного с деятельностью производственного объединения "Алтайхимпром". В течение 1992–1996 гг. редакция "СК" опубликовала около десятка материалов по диоксиновой тематике, а нашли этот след подключенные к исследованиям по инициативе газеты ученые, работавшие в рамках Семипалатинской программы.

Федоров никогда не отказывал "СК" в комментариях и по другим темам: гептильному и пестицидному загрязнению территории края, "желтым" детям, снятию с боевого дежурства и уничтожению стратегических баллистических ракет шахтного и морского базирования. А однажды, в ноябре 1992-го, сам стал героем материала "СК" в связи с публикацией в "Московских новостях" написанной в соавторстве с сотрудником Государственного союзного НИИ органической химии и технологии, докто­ром химических наук Вилом Мирзаяновым статьи "Отравленная политика". В этой статье ученые сообщили, что располагают сведениями об идущей в стенах этого учреждения разработке нового бинарного** оружия в канун подписания международного договора о запрещении химического оружия.

Что еще оставил Алтаю Лев Федоров? Несколько бесценных книг по экологическим проблемам. Одна из них ("Пестициды — токсический удар по биосфере и человеку", Москва, издательство "Наука", 1999), написанная в соавторстве с доктором биологических наук, членкором РАН А. Яблоковым, особенно ценна для края, занимающегося сельскохозяйственным производством.

В электронном виде со всеми книгами и экологическими бюллетенями Л. А. Федорова можно познакомиться на его сайте: levfedorov.ru.

Читайте, умнейте, прозревайте и помните!..

* Диоксины — сильнейшие техногенные яды, способные накапливаться в организме человека, подавляя и ломая работу его иммунной системы; побочный продукт предприятий, использующих в производственном цикле хлор, утилизирующих промышленные и бытовые отходы методом сжигания.

** Разновидность химического оружия, в котором токсичные вещества боеприпасов синтезируются после выстрела из хранящихся отдельно базовых компонентов.