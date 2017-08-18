Памяти друга редакции

12 августа 2017 года на 82-м году жизни скончался Лев Александрович Федоров — советский и российский ученый, доктор химических наук, посвятивший большую часть своей жизни борьбе с техногенным загрязнением планеты и запрещению химического оружия. 15 августа он похоронен в подмосковном Софрино, где провел последний год жизни.
В начале 1990-х московский ученый неожиданно привлек внимание "Свободного курса" публикацией карты "диоксиновых*" городов бывшего СССР, на которой был обозначен алтайский Славгород. Завязалось знакомство. Лев Александрович теоретически просчитал возможность существования на Алтае так называемого диоксинового следа, связанного с деятельностью производственного объединения "Алтайхимпром". В течение 1992–1996 гг. редакция "СК" опубликовала около десятка материалов по диоксиновой тематике, а нашли этот след подключенные к исследованиям по инициативе газеты ученые, работавшие в рамках Семипалатинской программы.
Федоров никогда не отказывал "СК" в комментариях и по другим темам: гептильному и пестицидному загрязнению территории края, "желтым" детям, снятию с боевого дежурства и уничтожению стратегических баллистических ракет шахтного и морского базирования. А однажды, в ноябре 1992-го, сам стал героем материала "СК" в связи с публикацией в "Московских новостях" написанной в соавторстве с сотрудником Государственного союзного НИИ органической химии и технологии, доктором химических наук Вилом Мирзаяновым статьи "Отравленная политика". В этой статье ученые сообщили, что располагают сведениями об идущей в стенах этого учреждения разработке нового бинарного** оружия в канун подписания международного договора о запрещении химического оружия.
Что еще оставил Алтаю Лев Федоров? Несколько бесценных книг по экологическим проблемам. Одна из них ("Пестициды — токсический удар по биосфере и человеку", Москва, издательство "Наука", 1999), написанная в соавторстве с доктором биологических наук, членкором РАН А. Яблоковым, особенно ценна для края, занимающегося сельскохозяйственным производством.
В электронном виде со всеми книгами и экологическими бюллетенями Л. А. Федорова можно познакомиться на его сайте: levfedorov.ru.
Читайте, умнейте, прозревайте и помните!..
* Диоксины — сильнейшие техногенные яды, способные накапливаться в организме человека, подавляя и ломая работу его иммунной системы; побочный продукт предприятий, использующих в производственном цикле хлор, утилизирующих промышленные и бытовые отходы методом сжигания.
** Разновидность химического оружия, в котором токсичные вещества боеприпасов синтезируются после выстрела из хранящихся отдельно базовых компонентов.
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