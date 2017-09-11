Парень-миллионер из Алтайского края станет героем передачи Андрея Малахова

Свои первые деньги парень получил, когда по три часа в день рвал летом с одноклассниками траву на стадионе. В 11 классе он пропускал консультации к ЕГЭ ради работы, а на уроках не расставался с телефоном. Но школу окончил всего с двумя четверками.

"Встав после новогодней ночи, я стал работать! И в новогодние праздники заработал 72 тысячи рублей", — рассказывал Даниил.

Недавно Даниил решил оставить престижный университет "Синергия", где отучился год. Парень решил, что менеджмент — это не те знания, которые ему нужны.

Весь бизнес молодого человека умещается в ноутбуке. Работать он может из любой точки земного шара. Лето парень провел дома, в селе Подсосново, а сейчас ждет приглашения от продюсеров программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". В ближайшее время он полетит в Москву, чтобы рассказать, как заработать в интернете большие деньги.