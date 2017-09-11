Парень-миллионер из Алтайского края станет героем передачи Андрея Малахова

Даниил Барсуков из Немецкого национального района станет героем выпуска передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". Об этом сообщают "Вести Алтай". Парень заработал свой первый миллион еще будучи 11-классником, раскручивая бренды молодых компаний в Instagram.
Свои первые деньги парень получил, когда по три часа в день рвал летом с одноклассниками траву на стадионе. В 11 классе он пропускал консультации к ЕГЭ ради работы, а на уроках не расставался с телефоном. Но школу окончил всего с двумя четверками.
"Встав после новогодней ночи, я стал работать! И в новогодние праздники заработал 72 тысячи рублей", — рассказывал Даниил.
Недавно Даниил решил оставить престижный университет "Синергия", где отучился год. Парень решил, что менеджмент — это не те знания, которые ему нужны.
Весь бизнес молодого человека умещается в ноутбуке. Работать он может из любой точки земного шара. Лето парень провел дома, в селе Подсосново, а сейчас ждет приглашения от продюсеров программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". В ближайшее время он полетит в Москву, чтобы рассказать, как заработать в интернете большие деньги.
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