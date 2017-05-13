Пассажиры Boeing, аварийно севшего в Братске, всю ночь провели в самолете

Резервный борт японской авиакомпании ANA прибыл утром 13 мая в аэропорт Братска Иркутской области за пассажирами дальнемагистрального Боинга-787.
"Резервный борт прибыл в 07.55 по местному времени (02.55 мск), его подготовили к вылету, загрузили пассажиров и багаж. В 10:40 по местному времени (5:40 мск) он вылетел из аэропорта Братска и отправился дальше по маршруту в Германию", — сообщили "Интерфаксу" в диспетчерской аэропорта.
В пресс-службе горадминистрации уточнили, что пассажиры провели ночь на борту экстренно севшего самолета, для них было организовано питание, пишет bfm.ru.
12 мая дальнемагистральный Боинг-787 "Дримлайнер" японской авиакомпании ANA с 121 пассажиром и 12 членами экипажа на борту, выполнявший рейс из Токио в Дюссельдорф, экстренно сел в аэропорту Братска из-за отказа одного из двигателей.
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