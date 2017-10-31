Патриарх Кирилл заявил, что при свободе равенства быть не может

"Если свобода, то не может быть равенства. Потому что свобода — это просто луг, на котором растут цветы и травы, и каждая трава поднимается в меру своей силы. Равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не видно. А вот если равенство, то это подстриженный газон, все равны, но никакой свободы", — цитирует агентство авторскую программу патриарха "Слово пастыря".

Предстоятель РПЦ заявил, что "если бы пораньше об этом задумались наши горе-интеллектуалы, если бы такого рода сравнение пришло им в голову, если бы такого рода сравнение распространить в массовом сознании, то, может быть, повнимательнее отнеслись бы к этому соблазнительному лозунгу "равенство, братство, свобода", ведь революция совершалась в первую очередь ради свободы".

Патриарх Кирилл напомнил, что впервые этот лозунг появился у французских революционеров, а потом слова "Свобода, Равенство, Братство" перешли и в наш культурный дискурс и укоренились в сознании нашей интеллигенции, пишет bfm.ru.