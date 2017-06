Павел Воля: «Все чаще читаю детские книжки».

Вы один из первых представителей стендапа в России. А кого бы вы могли выделить из западных комиков?

-Джордж Карлин, Луи Си Кей, Джимми Карр – эти парни всегда на высоте, вне зависимости от того, где они выступают: в маленьком пабе или же в огромном концертном зале. И это круто!

Про кого из российских юмористов вы можете сказать: "Мне нравится то, что он делает"?

- Мне нравятся те, кому есть, что сказать людям, и после чьих монологов в воздухе не зависает неловкое молчание.

То, что сейчас происходит со стендап-движением в России, — это положительная тенденция, или же в юмор идут все подряд, и процент хороших комиков уменьшается?

- Не вижу ничего плохого в том, что все больше молодых ребят пробуют свои силы в стендапе, не боятся говорить о том, что их бросила жена, или же возникли проблемы в сексе. Во многих западных странах стендап имеет свои традиции и преемственность, а в России он только развивается, во многом благодаря одноименным проектам и всевозможным стендап-вечеринкам.

Какое логическое продолжение у карьеры стендап-комика: бизнес-тренер, коуч? Или же юмором можно заниматься до старости?

- Одно другому не мешает. Я продолжаю выступать, но при этом параллельно занимаюсь совместным с Ляйсан онлайн-проектом "Сила Воли", который делится на две части: "The Тело" и "The Мозг". За первую отвечает моя любимая жена, а вторую веду я. Один из курсов называется "Юмор. Начало", он помогает отточить навыки импровизации и разогнать скорость реакции. А второй, "Юмор. Stand Up", ориентирован на более продвинутых комиков. Его финальный "экзамен" – хорошее и смешное выступление на 3 минуты.

Ваша профессия – учитель русского языка и литературы. Существуют ли какие-то приемы, как заставить человека полюбить литературу?

- Можно, конечно, связать его, закинуть в грязный подвал и сказать: "Пока не прочитаешь все книги школьной программы, отсюда не выйдешь", а попутно поставить клеймо с изображением Пушкина, но зачем все это нужно? Фраза "насильно мил не будешь" работает и в отношении литературы.

А правда ли, что парень, учащийся на филфаке не испытывает недостатка в девушках?

- Конечно, ведь зачем еще туда идти?

Часто ли находите время на чтение? Кто ваш любимый писатель? Посоветуйте какую-нибудь книгу из последних прочитанных.

- В последнее время я чаще всего читаю детские книжки, например, "Сказку про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост" или же "Историю про овечку, которая пришла на обед к волку". В них такой лихо закрученный сюжет, что просто невозможно оторваться!

Сейчас все больше людей предпочитают внутренний туризм. Есть ли у вас любимые места в России? Куда посоветуете съездить?

- Мое самое любимое место в России – дом. Я готов ездить туда бесконечно! Другим же могу посоветовать при любой удобной возможности прыгать в машину и ехать, куда глаза глядят! Зачем нужны бани в Будапеште, когда есть минеральные воды в Кисловодске? А свой Париж есть и в Нагайбакском районе Челябинской области!

Занимаетесь ли вы спортом?

- С моей женой, которая умудряется делать зарядку даже в аэропорту, трудно быть лентяем! Так что скоро я порву либо Олимпиаду, либо собственные мышцы!

Как вы перемещаетесь по Москве: на автомобиле, пешком или с личным водителем? Как давно пользовались общественным транспортом, и что из этого вышло?

-Только если я очень занят, могу поехать с водителем, а так мне нравится водить машину самостоятельно. В метро, признаюсь, я спускался очень давно.

Смотрите ли вы сериалы? Какие из них рекомендуете к просмотру?

- Если у меня есть свободное время, я предпочитаю провести его с близкими людьми, а не посмотреть сериал. Если же его нет, то тем более!

