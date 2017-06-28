28 июня — один из значимых дней в истории 20 века. 103 года назад в этот деть произошло событие, ставшее толчком к началу Первой мировой войны. В этот же день, спустя пять лет после её начала, в Париже был подписан Версальский мирный договор с Германией, который официально завершил одну из самых масштабных войн в истории человечества. Altapress.ru подготовил для вас подборку интересных фактов о Первой мировой войне.
Интересные факты о Первой мировой войне
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