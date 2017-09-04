До +33°С: первая неделя сентября на Алтае будет по-летнему жаркой

4 сентября в Алтайском крае будет настоящая жара: до +33°С по краю и до +27°С по Барнаулу, без осадков. В Республике Алтай ожидается +23…+28°С. По данным синоптиков, первая неделя сентября на Алтае будет довольно жаркой.
С 1 по 7 сентября средняя температура воздуха в Алтайском крае ожидается в пределах +15…+20°С. Преобладающая ночная температура воздуха составит +11…+16°С, дневная +20…+25°С. Осадки ожидаются в конце периода.
Сохраняется риск возникновения ДТП, в том числе по причине погодных условий: осадков в течение периода, тумана в утренние часы.
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