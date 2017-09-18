Фонд Андрея Мельниченко открыл на Алтае современный образовательный центр

Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Церемония открытия Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В мероприятии приняли участие глава региона Александр Карлин, основной акционер энергохолдинга Андрей Мельниченко, генеральный директор СГК Михаил Кузнецов и другие.

В работу запущены сразу три лаборатории естественно-научного и инженерного профиля и два учебных класса для академических занятий. Обучение будет проводиться в формате дополнительного образования для учащихся 5-11 классов, увлекающихся точными науками: математикой, химией, физикой, инженерией и техническим творчеством. Все занятия для учеников центра проводятся бесплатно.

Главная цель центра – поддержка талантливых и одаренных школьников в стремлении познания окружающего мира на самых ранних этапах. Возможность максимального погружения в практическую и исследовательскую деятельность позволят развить у детей целостное естественнонаучное мышление, логику, конструкторские и инженерные способности.

Андрей Мельниченко,

основной акционер СУЭК и СГК:

Основное богатство нашей компании – это именно люди, специалисты, которые у нас работают. Будущие успехи и нашего бизнеса, и энергетической отрасли, и нашей страны в целом зависят от того, будет ли наше следующее поколение способным достойно вести сложную деятельность, созидать. Нам нужны инженеры, способные изобретать и нестандартно мыслить. Мы надеемся, что участники нашей программы внесут свой вклад в развитие энергетики.

Преподавательский состав сформирован преимущественно из преподавателей, сотрудников и выпускников АлтГТУ, продолживших свое обучение в магистратуре и аспирантуре вуза, из которых 15 являются кандидатами наук и 1 доктор наук.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил большое значение центра для развития детского научного, инженерно-технического творчества в регионе.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Открывшийся центр "Наследники Ползунова" имеет инженерную, естественнонаучную специализацию. Это все в совокупности дает возможность для наших ребят реализоваться в самых разных областях знаний, способствует ранней профессионализации детей. Пусть каждый одаренный школьник попробует себя в самых разных сферах – в конце концов, он должен найти такое занятие, в котором таланты, наклонности и способности раскроются максимально лучшим образом и для ребенка, и для нашего общества в целом.

Это второй проект, реализованный на территории России, ранее аналогичный центр был открыт в городе Новомосковск Тульской области, в 2017 году также планируется создание двух центров в Кемеровской области, а также одного в Ставропольском крае. Всего, согласно программе, будет создано порядка 30-35 подобных центров.

Центр создан в рамках основного проекта Фонда Андрея Мельниченко "Программа поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний "ЕвроХим", СУЭК и СГК.