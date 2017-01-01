Песков посоветовал телекомпанию Fox news извиниться перед Путиным

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Сегодня, 17:21.
Политика

В Кремле ждут извинений от телекомпании Fox news, корреспондент которой во время интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru.

"Мы считаем подобные слова корреспондента Fox news недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании", — отетил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время интервью Трампа Fox news ведущий шоу в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина "убийцей". Однако Трамп отметил на это, что "есть много убийц, у нас есть много убийц". Вы думаете, наша страна такая невинная?" — спросил глава Белого дома, пишет "Росбалт".

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