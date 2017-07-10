Песков заявил, что Путин поправляет переводчиков во время официальных встреч

Президент РФ Владимир Путин в свободном общении со своими зарубежными коллегами говорит по-английски, а во время официальных встреч пользуется услугами переводчиков.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что глава государства часто делает замечания своим переводчикам.
"Путин, скажем так, в свободном общении "на ногах", он чаще всего сам говорит по-английски, но, когда ведутся переговоры и когда идет официальная встреча, конечно, он общается через переводчиков", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
"Хотя английский он понимает практически полностью и иногда даже переводчиков поправляет, что для переводчиков всегда просто чрезвычайно такой кризисный момент. Я сам долго переводил на высшем уровне, поэтому знаю, что это за стресс", — добавил пресс-секретарь, пишет "Росбалт".
Ранее сообщалось, что Владимир Путин остался доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом, прошедшей в рамках саммита G20.
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