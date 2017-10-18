Пионеры маршем прошли по центральной улице Барнаула

Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Флешмоб "Пионерский марш в кино". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Флешмоб "Пионерский марш в кино" провел кинотеатр Pioneer cinema при поддержке городского комитета по туризму и PR-компании "ОРГАНИЗАТОР". За три часа колонна из 70 "пионеров" в сопровождении символа Барнаула Деда Медведа прошла по главному проспекту краевой столицы от ул. Мало-Тобольской до торгово-развлекательного центра "Пионер".

Участники марша подарили случайным проходим 100 бонусных карт и 200 бесплатных билетов в кинотеатр Pioneer cinema, а также 200 пакетов с подарками от компаний "Молочная сказка", Coсa-Cola и "Международной школы ментальной арифметики", которые выступили партнерами флешмоба.

"Пионеры" провели для барнаульцев серию мини-экскурсий по исторической части города. Прохожим предложили поучаствовать в викторинах, конкурсах и фотосессиях. Многие горожане присоединились к шествию и прошли с марширующими до финальной точки — ТРЦ "Пионер". В кинотеатре участники флешмоба бесплатно посмотрели премьерный показ фильма "Салют-7".

Чтобы увидеть ярким марш, в Барнаул из Екатеринбурга прилетел исполнительный директор "Сети кинотеатров "Премьер Зал" Леонид Берсенев. Эта фирма считается управляющей компанией барнаульского кинотеатра Pioneer cinema.

Леонид Берсенев,

исполнительный директор компании "Сеть кинотеатров "Премьер Зал":

Кинотеатр проработал в Барнауле уже почти год, и мы выполнили задачу, которую сами перед собой ставили: создали уютный, технически оснащенный по высшему разряду семейный кинотеатр с вежливым персоналом. Будем развиваться и совершенствоваться дальше. В 2018 году планируем добавить зону, где можно будет смотреть фильмы при помощи технологии виртуальной реальности.

По словам Леонида Берсенева, Pioneer cinema должен стать местом, где люди будут не только смотреть кино, но и проводить свое свободное время.

Он рассказал, что в планах кинотеатра — проводить для барнаульцев масштабные праздники. Ближайшим событием может стать первый день рождения кинотеатра — 24 ноября. Пока представители Pioneer cinema не раскрывают всех карт, но обещают удивить зрителей грандиозным событием.

Управляющая кинотеатром Евгения Гамалеева заверила, что Pioneer cinema намерен и дальше проводить акции для киноманов.

Евгения Гамалеева,

управляющая кинотеатром Pioneer cinema:

В сентябре мы запустили уникальный для Барнаула проект – "Правила перевода". Это показ фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. Такие сеансы вызвали интерес не только у тех, кто желает подтянуть свой английский, но и у слабослышащих. Это позволяет людям с ограниченными возможностями насладиться лучшими премьерами кино на большом экране. Также "Правила перевода" оценили киноманы, желающие максимально полно понимать игру слов и замысел режиссера.

Она отметила, что в ближайшие месяцы в прокат выйдут сразу несколько ожидаемых фильмов. Новинки появятся не только в залах, но и в баре кинотеатра. В конце октября для поклонников здорового питания ассортимент пополнится поп-корном со сниженной калорийностью, продукцией без глютена и овощными чипсами.

Факт

13 октября кинотеатр Pioneer запустил систему лояльности. Каждому зрителю при покупке билета предложат оформить бесплатную карту. С ее помощью можно накапливать бонусы и рассчитываться ими за билеты или продукцию бара. Также обладатели карт получат персональные скидки и спецпредложения.

Справка

Современный, полностью цифровой кинотеатр "Pioneer cinema" в городе Барнауле расположен в ТРЦ "Пионер" (пр. Ленина, 102-в). В нем доступны девять кинозалов:

INvision - предназначен для просмотра блокбастеров и фильмов со спецэффектами. Для полного погружения в фильм и создания дополнительных спецэффектов зал оборудован динамическими креслами LiveChair и совершенным звуком Dolby Atmos.

предназначен для просмотра блокбастеров и фильмов со спецэффектами. Для полного погружения в фильм и создания дополнительных спецэффектов зал оборудован динамическими креслами LiveChair и совершенным звуком Dolby Atmos. Love hall – для влюбленных пар с уютными диванчиками вместо кресел.

– для влюбленных пар с уютными диванчиками вместо кресел. Два VIP hall - кинозалы повышенной комфортности с кожаными диванами, столиками и обслуживанием официантами. Вы можете заказать свои любимые напитки из vip-бара и вам принесут их прямо во время сеанса.

- кинозалы повышенной комфортности с кожаными диванами, столиками и обслуживанием официантами. Вы можете заказать свои любимые напитки из vip-бара и вам принесут их прямо во время сеанса. Пять Classic hall - кинозалы для любителей кино всех жанров.

Все кинозалы оборудованы передовыми кинопроекторами, удобными креслами от лучших мировых производителей и совершенным звуком. Это позволяет показывать фильмы в максимальном качестве.