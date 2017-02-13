Писатель Прилепин стал заместителем командира батальона в ДНР

Литератор имеет звание майора, пишет "Комсомольская правда". Издание отмечает, что последние два года Прилепин также официально занимал пост советника главы ДНР.

"Я боюсь в патетику свалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс – это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит, у нас получится везде, на любых направлениях. У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне. По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин", — заявил Прилепин.

Он также отметил, что желающих попасть в его подразделение много: "сейчас в России из числа товарищей просто очередь стоит — ребята, возьмите нас, мы хотим, мы приедем".

Также Прилепин указал, что его не смущает тот факт, что он, писатель, взял в руки оружие. "Нет, конечно, меня ничего не смущает. Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу пишу, хочу не пишу. Здесь идет война. Это как во время Великой Отечественной. Все эти замечательные товарищи в лице Симонова, Долматовского, они все писали, все носили оружие. И все имели воинские звания. Я офицер. Естественно, придется стрелять. Здесь я не ощущаю себя писателем", — отметил он, пишет znak.com.