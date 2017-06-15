Пиши, слушай, смотри: сервисы для тех, кто не представляет свою жизнь без смартфона

Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона". Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона". Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона". Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона". Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона". Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона". Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона". Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона". Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона". Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона".

Запуск в продажу новой линейки тарифов "МегаФона" произошел 29 мая, а ее презентация для сибирских абонентов состоялась в Новосибирске в июне. На ней компания наглядно представила преимущества каждого тарифа в ярких промозонах.

Тариф с самым скромным пакетом услуг "Включайся! Открывай" (3Гб, 200 минут, 200 SMS) предназначен для тех, кто только открывает для себя мир новых возможностей мобильной связи. Он был представлен зоной с угощениями: напитками, пирожными, ягодами, канапе и другими.

Любителям писать сообщения в SMS и мессенджерах "МегаФон" предложил поучаствовать в мастер-классе по оформлению мелованных досок. Под руководством мастера можно было разрисовать вдохновляющие фразы "Будущее зависит от тебя", "Подключаем возможности" и другие. Так был презентован тариф "Включайся! Пиши", абоненты которого получают возможность безлимитного использования популярных мессенджеров (а еще 450 SMS, 450 минут и 6 Гб).

Записать видео обращение или скороговорку на скорость не составило труда для тех, кому нравится доносить информацию устно, в разговоре. Так их внимание было привлечено к тарифу "Включайся! Говори". Его главное преимущество — большой пакет минут - 700, а бонус — безлимитный доступ к популярным мессенджерам (помимо этого в нем 5 Гб интернета).

Dj Savage порадовал заядлых меломанов. Специально для них он создал треки, которые можно было послушать в наушниках. А тариф "Включайся! Слушай" предоставит безлимитный доступ к самым популярным музыкальным сервисам в Сети: BOOM, “Яндекс.Музыка", Zvook, "ВКонтакте Музыка" (плюсом идет безлимитное общение в мессенджерах, 350 минут и 10 Гб).

Представить социальные сети без смайликов невозможно. Они стали таким же полноценным средством общения, как и текст. Поэтому поклонникам "Вконтакте" и Facebook не составило труда угадать по комбинациям иконок зашифрованные в них названия популярных песен. На тарифе "Включайся! Общайся" они смогут играть в эту игру хоть круглосуточно, потому что доступ к самым массовым соцсетям у них будет без ограничений трафика. И к мессенджерам, кстати, тоже (650 минут и 12 Гб прилагаются).

Современные возможности в создании видео превосходят самые смелые фантазии. А их будущее представляется невероятно интересным. Заглянуть в мир виртуальной реальности и почувствовать себя магом, читающим книгу заклинаний и совершающим волшебство, смогли посетители зоны с очками Oculus и большими телевизорами. В тарифе "Включайся! Смотри" - безлимитный доступ к сервису "МегаФон TV" (50 каналов, возможность смотреть 4 фильма в месяц) и 20 Гб специально для YouTube. Можно наслаждаться видео онлайн и не думать о расходах на трафик (о минутах можно тоже не думать, их 1300, а также 15 Гб на весь остальной интернет).

Тем, кто хочет использовать современные цифровые возможности по максимуму, подойдет тариф "Включайся! Премиум". Здесь, что называется "все включено": популярные соцсети, музыкальные сервисы, мессенджеры, видео ("МегаФон TV"), SMS — ко всему этому безлимитный доступ. А также огромный пакет включенных минут — 4 тысячи. И дополнительный объем трафика на любые сервисы — 20 Гб.



Помимо тарифов, предусмотрена линейка дополнительных опций. Например, можно подключить "безлимитный" Instagram или "безлимит" на те сервисы, которых в выбранном тарифе нет, но они нужны — музыку, соцсети и так далее.

Директор сибирского филиала "МегаФона" Андрей Шишковский рассказал, что тарифы были созданы на основе "больших данных" — компания проанализировала каким образом все ее абоненты используют услуги связи и выявила определенные закономерности.

Андрей Шишковский,

директор Сибирского филиала "МегаФона":