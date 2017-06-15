Пиши, слушай, смотри: сервисы для тех, кто не представляет свою жизнь без смартфона

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Потребитель

При выборе тарифа сотовой связи приоритетом для многих абонентов сейчас является мобильный интернет, а не голосовые услуги. В первую очередь их волнует, какой объем трафика включен в пакет и есть ли в нем безлимитный доступ к популярным интернет-сервисам. Эта актуальная модель использования сотовой связи стала основой для новой тарифной линейки "МегаФона" под названием "Включайся!". В ней есть специальные пакеты для любителей музыки, видео, социальных сетей и мессенджеров. Тариф для "говорящих" абонентов тоже предусмотрен.  

Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона".
Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона".
Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона".
Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона".
Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона".
Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона".
Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона".
Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона".
Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона".
Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона". Фото: пресс-служба "МегаФона".

Запуск в продажу новой линейки тарифов "МегаФона" произошел 29 мая, а ее презентация для сибирских абонентов состоялась в Новосибирске в июне. На ней компания наглядно представила преимущества каждого тарифа в ярких промозонах.

Тариф с самым скромным пакетом услуг "Включайся! Открывай" (3Гб, 200 минут, 200 SMS) предназначен для тех, кто только открывает для себя мир новых возможностей мобильной связи. Он был представлен зоной с угощениями: напитками, пирожными, ягодами, канапе и другими.

Любителям писать сообщения в SMS и мессенджерах "МегаФон" предложил поучаствовать в мастер-классе по оформлению мелованных досок. Под руководством мастера можно было разрисовать вдохновляющие фразы "Будущее зависит от тебя", "Подключаем возможности" и другие. Так был презентован тариф "Включайся! Пиши", абоненты которого получают возможность безлимитного использования популярных мессенджеров (а еще 450 SMS, 450 минут и 6 Гб).

Записать видео обращение или скороговорку на скорость не составило труда для тех, кому нравится доносить информацию устно, в разговоре. Так их внимание было привлечено к тарифу "Включайся! Говори". Его главное преимущество — большой пакет минут - 700, а бонус — безлимитный доступ к популярным мессенджерам (помимо этого в нем 5 Гб интернета).

Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона".
Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона".

Dj Savage порадовал заядлых меломанов. Специально для них он создал треки, которые можно было послушать в наушниках. А тариф "Включайся! Слушай" предоставит безлимитный доступ к самым популярным музыкальным сервисам в Сети: BOOM, “Яндекс.Музыка", Zvook, "ВКонтакте Музыка" (плюсом идет безлимитное общение в мессенджерах, 350 минут и 10 Гб).

Представить социальные сети без смайликов невозможно. Они стали таким же полноценным средством общения, как и текст. Поэтому поклонникам "Вконтакте" и Facebook не составило труда угадать по комбинациям иконок зашифрованные в них названия популярных песен. На тарифе "Включайся! Общайся" они смогут играть в эту игру хоть круглосуточно, потому что доступ к самым массовым соцсетям у них будет без ограничений трафика. И к мессенджерам, кстати, тоже (650 минут и 12 Гб прилагаются).

Современные возможности в создании видео превосходят самые смелые фантазии. А их будущее представляется невероятно интересным. Заглянуть в мир виртуальной реальности и почувствовать себя магом, читающим книгу заклинаний и совершающим волшебство, смогли посетители зоны с очками Oculus и большими телевизорами. В тарифе "Включайся! Смотри" - безлимитный доступ к сервису "МегаФон TV" (50 каналов, возможность смотреть 4 фильма в месяц) и 20 Гб специально для YouTube. Можно наслаждаться видео онлайн и не думать о расходах на трафик (о минутах можно тоже не думать, их 1300, а также 15 Гб на весь остальной интернет).

Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона".
Презентация линейки тарифов "Включайся!" от "МегаФона".

Тем, кто хочет использовать современные цифровые возможности по максимуму, подойдет тариф "Включайся! Премиум". Здесь, что называется "все включено": популярные соцсети, музыкальные сервисы, мессенджеры, видео ("МегаФон TV"), SMS — ко всему этому безлимитный доступ. А также огромный пакет включенных минут — 4 тысячи. И дополнительный объем трафика на любые сервисы — 20 Гб.

Помимо тарифов, предусмотрена линейка дополнительных опций. Например, можно подключить "безлимитный" Instagram или "безлимит" на те сервисы, которых в выбранном тарифе нет, но они нужны — музыку, соцсети и так далее.

Директор сибирского филиала "МегаФона" Андрей Шишковский рассказал, что тарифы были созданы на основе "больших данных" — компания проанализировала каким образом все ее абоненты используют услуги связи и выявила определенные закономерности.

Андрей Шишковский, директор Сибирского филиала компании "МегаФон".
Андрей Шишковский, директор Сибирского филиала компании "МегаФон".

Андрей Шишковский,
директор Сибирского филиала "МегаФона":

В нашей сети более 60% абонентов — это пользователи смартфонов. А смартфон, это такой гаджет, где телефон не главное. Он открывает массу возможностей — приложений, интернет-сервисов и так далее. Раньше мы делали голосовые тарифы. Кому-то было удобно звонить внутри сети, кому-то на другие сети — сейчас уже не "голос", а интернет формирует профиль потребления. Мы это учли при разработке тарифов. К тому же мы уходим от продажи гигабайтов, стараемся продавать конечный сервис. Ведь пользователю сложно определить, сколько нужно купить гигабайт, чтобы свободно пользоваться соцсетями, мессенджерами или слушать музыку. А название тарифов говорит само за себя.  

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