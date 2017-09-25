Питерские коллекторы выслали должнице и ее семье фото "похорон" внучки

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился проконтролировать ход проверки информации о коллекторах в Санкт-Петербурге, которые сымитировали смерть внучки пожилой должницы, сообщает РИА Новости.
Должница обратилась в полицию из-за действий коллекторов — они неоднократно угрожали женщине, запугивали ее. Наконец, семья и знакомые должницы получили устрашающую фотографию. На ней изображена ограда кладбища, на которой висит фото четырехлетней внучки должницы с черной лентой. Об этом написали "Невские новости".
"Коллекторы неоднократно запугивали пожилую женщину, взявшую денежный заем в одной из микрофинансовых организаций Северной столицы, и, в конце концов, известили ее о "смерти" внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Петренко отметила, что, несмотря погашенный фактический долг перед микрофинансовой организацией, составлявший 15 тысяч рублей, от должницы требовали выплаты 40 тысяч рублей процентов по этому кредиту, пишет bfm.ru.
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