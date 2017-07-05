Почта России значительно повысила тариф на доставку газет и журналов в Алтайском крае

Один из тарифов Почты России для редакций включает в себя стоимость услуг на прием заказов от клиентов во время подписной кампании и доставку газет до читателя.

По данным ИД "Алтапресс", с 1 июля текущего года базовый тариф вырос на 10%. К тому же Почта России уменьшила размер льготы на этот тариф для социально-значимых изданий, в результате чего стоимость доставки для них выросла более чем на 20%. К социально-значимым изданиям относятся и районные газеты. Об увеличении этого тарифа было известно уже в начале года.

В июне Почта России сообщила об изменении еще одного тарифа — на доставку корреспонденции от типографий до узлов связи (там издания сортируют и отправляют читателям). Он начисляется на 1 кг груза и зависит от расстояния, на которое его перевозят. Например, перевозка более чем на 450 км подорожала в 2,5 раза, а на 100-300 км — в три раза.

Почта России объяснила рост тарифов тем, что прежние были нерентабельными. В ее ответе на запрос ИД "Алтапресс" говорится: "...был проведён мониторинг рентабельности услуг. В Алтайском крае услуги по перевозке печатных изданий были отнесены к категории с отрицательным показателем. В результате чего был проведён перерасчёт калькулятора себестоимости услуги, заложены плановые нормативы".

Чем выше тираж у издания и чем дальше его перевозят, тем сильнее для него подорожают почтовые услуги. Рост тарифов будет наиболее заметным, например, для краевой газеты "Алтайская правда", для "Алтапресса", выпускающего несколько краевых печатных изданий.

Иванна Рясная,

начальник отдела распространения ИД "Алтапресс":

По прежним тарифам за газету "Печки-лавочки" мы платили 1,5 тыс. рублей в месяц, сейчас будем платить 4 тыс. рублей. По всем изданиям пересчет еще не проведен, но уже и так понятно, что итоговая сумма увеличится в разы. Тариф на доставку до узлов связи существует несколько лет, и настолько сильно его не повышали давно. Такие условия заставят нас задуматься над повышением стоимости изданий в 2018 году.

По оценке источника altapress.ru, цена доставки до узлов связи для "Алтайской правды" вырастет в среднем на 10%. Начальник Алтайкомсвязи Максим Герасимюк подтверждает, что затраты на доставку основной части тиража издания (28,5 тыс. экземпляров) возрастут.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

Но цена для подписчиков останется на прежнем уровне. Затраты по увеличению тарифа на доставку компенсирует сама газета. Она была вынуждена отказаться от части своей прибыли ради сохранения тиража.

Также Герасимюк пояснил, что "районки", как правило, печатаются либо в близлежащих типографиях (они выстроены по зональному принципу), либо осуществляют доставку тиража от типографии до почты сами. Например, редакция "Змеиногорского вестника" (Змеиногорский район) договорилась с районным авто-транспортным предприятием.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

Хотя есть среди "районок" и исключения. Некоторые газеты печатаются в Барнауле, но далее едут в свой район. Для них тариф вырос значительно. Что только подталкивает данные газеты к самостоятельной доставке.

Елена Вольф, редактор газеты "Новое время" (Немецкий национальный район), рассказала, что за последний год суммарная стоимость почтовых услуг для издания выросла в семь раз.

Елена Вольф,

редактор газеты "Новое время" (Немецкий национальный район):

До 1 июля 2016 года мы платили 350 рублей в месяц а сейчас около 2,5 тыс. рублей. На нас повышение тарифа "Почты России" на доставку газет до узла связи повлияло очень сильно. Типография, где печатается наша газета, находится в 100 метрах от узла связи. Мы попадаем под действие тарифа от нуля до 30 км. То есть представьте, те у кого расстояние 100 метров и 30 км платят за доставку одинаково. (Тариф для этого расстояния вырос более чем в два раза, - прим. altapress.ru)

Редактор газеты "Степная новь" (Шипуновский район) Любовь Щанова рассказала, что в связи с последним увеличением тарифа газета расторгла договор с "Почтой России".

Любовь Щанова,

редактор газеты "Степная новь" (Шипуновский район):

Теперь мы сами будем доставлять газету от типографии до узлов связи. Это для нас очень неудобно. Но 50 тыс. рублей в месяц за доставку мы платить не готовы. Будем искать какие-то другие варианты. Возможно, наладим сотрудничество с нашим автотранспортным предприятием.

По словам Марии Сергеевой, редактора "Бурлинской газеты", на издания с небольшими тиражами повышение тарифов Почты России влияет очень сильно.

Мария Сергеева,

редактор "Бурлинской газеты":

Они "съедают" все наши доходы. Доставка получается дороже выпуска газеты. Содержать машину для самостоятельной доставки тоже невыгодно. Нужно тратиться на бензин и ремонт, дороги у нас плохие".

Редактор газеты "Природа Алтая" Сергей Малыхин считает, что газетам региона нужно организовать собственную службу доставки.

Сергей Малыхин,

редактор газеты "Природа Алтая":

Все СМИ Алтайского края тратят на услуги "Почты России" по доставке прессы около 200 млн. рублей за подписной период. На эти деньги можно организовать собственную службу доставки по краю, что будет в два-три раза выгоднее. Но для этого требуется политическая воля.

Факт

Почтовые тарифы обсуждались на форуме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" в апреле. Этот вопрос прокомментировал президент России Владимир Путин. По его мнению, государство должно субсидировать расходы не почты, а издательств, а также затраты особых категорий граждан (инвалиды, жители удаленных деревень) на приобретение прессы. Максим Герасимюк сообщил, что по итогам этого заседания Путин дал соответствующее поручение правительству. Потому должен появиться правительственный документ.