По ночному Барнаулу прогуливалась корова

Поздно вечером 19 октября в Барнауле заметили корову, разгуливавшую в районе ВРЗ. Животное мирно паслось около магазина "Разноторг".
О необычном инциденте сообщила горожанка Катерина Антипенко в Barnaul 22. Подписчики паблика вполне мирно и с юмором отнеслись к этому, предположив, что корова совершает вечерний моцион или пошла устраиваться на работу в "Разноторг". А между тем за бесконтрольный выпас животных полагается штраф, ведь разгуливающий по городу скот может стать причиной ДТП.
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