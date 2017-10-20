По ночному Барнаулу прогуливалась корова

О необычном инциденте сообщила горожанка Катерина Антипенко в Barnaul 22. Подписчики паблика вполне мирно и с юмором отнеслись к этому, предположив, что корова совершает вечерний моцион или пошла устраиваться на работу в "Разноторг". А между тем за бесконтрольный выпас животных полагается штраф, ведь разгуливающий по городу скот может стать причиной ДТП.