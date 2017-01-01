Победитель едет в Сочи

Теперь игроки команды "Бочкари" ждут наступления весны и поездки в мае 2017 года в олимпийский Сочи, где уже в шестой раз состоится главный любительский чемпионат России по хоккею. 18 февраля Ледовая арена "Бочкари" вновь встречала команды Белокурихи, Бочкарей и Целинного, которые весь зимний сезон боролись за звание лучшей, чтобы получить заветную путевку на сочинский финал "Ночной хоккейной лиги", учрежденной по инициативе Президента России Владимира Путина.

Валерий Кайгородов,

региональный представитель НХЛ в Алтайском крае:

Каждая ледовая дружина в сезоне 2016/2017 провела по 15 встреч с соперниками - таковы условия участия в НХЛ. Финальный день отборочного этапа уже не играл существенной роли - по цифрам турнирной таблицы уже четко вырисовывался победитель, однако и в этот раз участники турнира устроили для зрителей настоящий праздник спорта. События на льду разворачивались динамично, играли с азартом. Могу сказать, что и игроки, и зрители вновь получили массу положительных эмоций. Первая игра "Факел" - "Андреич" закончилась со счетом 8:5 в пользу хоккеистов Белокурихи. Вторая встреча - это соперничество на льду между командой "Бочкари" и "Факелом". Начало игры не давало возможности предсказать итог - боролись за шайбу практически на равных, а вот во второй половине встречи удача, однозначно, была на стороне бочкаревцев. Итог матча 12:6.

По итогам игр сезона состоялось награждение лучших игроков. Лучшим бомбардиром назван Кольцов Александр, лучшим защитником - Подлесных Сергей. Лучший ассистент - Кайгородов Никита, лучший вратарь - Посысаев Игорь, лучший нападающий - Ерохин Олег, Лучший снайпер - Струков Александр, лучший тренер - Иушин Александр Анатольевич, лучший судья - Селюнов Евгений. Поздравляем!

Впереди финал НХЛ. В мае "Бочкари" в составе из двадцати игроков и играющего тренера Александра Иушина отправятся в Сочи соревноваться на всероссийском уровне и защищать честь своего флага. На базе команды "Бочкари" будет формироваться сборная Алтайского края.

Постоянная поддержка хоккейного движения в селе и крае – компания "Бочкари"

* по итогам отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги" в дивизионе "Лига надежды 18+", проведенного в 2017 г.