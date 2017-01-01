Победитель едет в Сочи

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Финал отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги" в дивизионе "Лига надежды 18+" завершился победой команды "Бочкари", которая стала лучшей* в регионе и будет представлять Алтайский край.

Финал отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги".
Финал отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги". Фото: архив ООО "Бочкаревский пивоваренный завод".

Теперь игроки команды "Бочкари" ждут наступления весны и поездки в мае 2017 года в олимпийский Сочи, где уже в шестой раз состоится главный любительский чемпионат России по хоккею. 18 февраля Ледовая арена "Бочкари" вновь встречала команды Белокурихи, Бочкарей и Целинного, которые весь зимний сезон боролись за звание лучшей, чтобы получить заветную путевку на сочинский финал "Ночной хоккейной лиги", учрежденной по инициативе Президента России Владимира Путина.

Финал отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги".
Финал отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги".

Валерий Кайгородов,
региональный представитель НХЛ в Алтайском крае:

Каждая ледовая дружина в сезоне 2016/2017 провела по 15 встреч с соперниками - таковы условия участия в НХЛ. Финальный день отборочного этапа уже не играл существенной роли - по цифрам турнирной таблицы уже четко вырисовывался победитель, однако и в этот раз участники турнира устроили для зрителей настоящий праздник спорта. События на льду разворачивались динамично, играли с азартом. Могу сказать, что и игроки, и зрители вновь получили массу положительных эмоций. Первая игра "Факел" - "Андреич" закончилась со счетом 8:5 в пользу хоккеистов Белокурихи. Вторая встреча - это соперничество на льду между командой "Бочкари" и "Факелом". Начало игры не давало возможности предсказать итог - боролись за шайбу практически на равных, а вот во второй половине встречи удача, однозначно, была на стороне бочкаревцев. Итог матча 12:6.

Финал отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги".
Финал отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги".

По итогам игр сезона состоялось награждение лучших игроков. Лучшим бомбардиром назван Кольцов Александр, лучшим защитником - Подлесных Сергей. Лучший ассистент - Кайгородов Никита, лучший вратарь - Посысаев Игорь, лучший нападающий - Ерохин Олег, Лучший снайпер - Струков Александр, лучший тренер - Иушин Александр Анатольевич, лучший судья - Селюнов Евгений. Поздравляем!

Финал отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги".
Финал отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги".

Впереди финал НХЛ. В мае "Бочкари" в составе из двадцати игроков и играющего тренера Александра Иушина отправятся в Сочи соревноваться на всероссийском уровне и защищать честь своего флага. На базе команды "Бочкари" будет формироваться сборная Алтайского края.

Финал отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги".
Финал отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги".

Постоянная поддержка хоккейного движения в селе и крае – компания "Бочкари"

* по итогам отборочного этапа "Ночной хоккейной лиги" в дивизионе "Лига надежды 18+", проведенного в 2017 г.

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