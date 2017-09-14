Почему нет официальной позиции РПЦ в отношении "православного экстремизма" из-за "Матильды"

Отвечая на вопрос, ответственна ли за происходящее депутат Госдумы Наталья Поклонская, представитель Кремля заметил, что не стал бы в данном случае говорить о чьей-то персональной ответственности. "Дискуссии — это одно, а проявления экстремизма — это уже совсем другое", — пояснил Песков.

Депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Ирина Роднина обратились в МВД и ФСБ с просьбой проверить "вакханалию хулиганов и экстремистов", радикально выступающих против "Матильды".

С жестким заявлением выступил и министр культуры. Он в том числе высказался и о возможной роли госпожи Поклонской, которая, по словам Мединского, "затевает и поддерживает этот гвалт".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин за Поклонскую заступился. Он заявил: "Без наличия весомых доказательств нельзя усматривать прямую связь между позицией депутата Натальи Поклонской и действиями противников кинофильма Алексея Учителя "Матильда". Это очень серьезное обвинение".

Почему реакция на этом уровне последовала только после того, как экстремисты реально напугали бизнес?

Константин Симонов,

генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности:

Проблема эта сложнее, чем мы думаем. Потому что, с одной стороны, государство в разных формах само в чем-то поощряет такого рода православный экстремизм. И получается, что в этом есть определенный смысл, с точки зрения устроителей "русского мира" и так далее. И мы видим достаточно знаковые истории. Возьмите тот же Исаакиевский собор, дело решается в пользу РПЦ и тоже вызывает довольно серьезную общественную дискуссию. Как тот же Исаакий, фильм вызывал дискуссию, безусловно. И государство все-таки встает на сторону РПЦ, и все это тоже провоцирует довольно агрессивное поведение наиболее радикальных сторонников РПЦ. Я это говорю к тому, что в части случаев государство все-таки видит в этом определенный смысл, но этим же процессом нужно управлять, потому что, когда экстремизм выходит из-под контроля, не важно какой — православный, мусульманский, он создает серьезную угрозу для системы. Это ясно. И вот сейчас, я думаю, что, когда казалось, что эта история управляема, к этому не было такого внимания и такого волнения. А потом, когда эта история уже приобрела серьезные масштабы и Поклонская, сама того не желая, стала неким символом этого православного радикализма, вот тут уже начали задумываться. Вопрос — не поздно ли все это произошло? И то, что Мединский так прореагировал, мы видим, что государство осознало, что все-таки процесс уже становится не совсем управляемым. А вот если он станет совсем неуправляемым, это будет уже проблемой для государства.

Если бы Церковь в лице патриарха или официального представителя что-то сказала, выступила, возможно, это бы разрешило ситуацию, пишет bfm.ru.

Константин Симонов: "Если бы официальные представители Церкви сделали какое-то примирительное заявление, конечно, я думаю, это был бы серьезный аргумент. Но понимаете, в чем дело. Ведь, когда я говорил о том, что, когда собственно сама православная тематика начинает развиваться в такой гротескной форме, в чем-то для РПЦ эта история выгодна, потому что РПЦ тем самым становится довольно серьезным и значимым игроком. Церковь предъявляет государству достаточно серьезные требования. И мы видим, что Исаакий — только одна из этих историй. Таких историй гораздо больше. У РПЦ довольно серьезные есть амбиции. Все это проявляется и в таких формах, поэтому, если РПЦ отстранится от своих наиболее радикальных приверженцев, я не исключаю, что это вызовет вопросы и у других лиц, которые считают себя частью РПЦ. Поэтому я думаю, что здесь тоже вопрос — не переборщить и не выглядеть таким образом, что ты отказываешься от своих сторонников, хотя они приносят тебе определенную пользу".

Региональные кинотеатры продолжают получать письма с угрозами из-за предстоящего показа. Сибирская сеть "Артсайнс синема дистрибьюшн" получила подобное письмо, однако там не намерены отказываться от планов по показу картины, сообщил РИА Новости директор по рекламе сети Дмитрий Ким.

Жестко реагировать на поджоги, так или иначе связанные с "Матильдой", должны были правоохранители, а не депутаты или Кремль.

25 октября в российский прокат выходит фильм Алексея Учителя "Матильда", который вызвал неоднозначную реакцию среди политиков и общественных деятелей. 10 августа фильм получил прокатное удостоверение и разрешение на показ в любом регионе страны. Жители Алтайского края тоже смогут увидеть фильм.