Почему торговцы Алтайского края к лету могут остаться без касс

Эта тема обсуждалась 2 февраля на общественном совете при региональном управлении ФНС. О сути изменений altapress.ru уже подробно писал ранее.

Всего в Алтайском крае, по данным налогового ведомства, зарегистрировано 25 тыс. единиц ККТ. Из них у 19 тыс. еще не истек срок регистрации. В это число входят 4,7 тыс. касс "Почты России", "РЖД", а также федеральных сетей "Лента", "Магнит" и "Ашан" — они меняют кассы централизованно и в срок.

Заранее и комплексно к введению новшества подходят и в "Марии-Ра". Как рассказал Павел Старцев, генеральный директор компании “Ритейл Сервис”, компания "Розница-1" (юрлицо сети) участвовала "в боевой фазе эксперимента" по введению электронных касс, как и "Магнит", "Роснефть", "Газпромнефть", Х5 Retail Group . По словам Старцева, "Мария-Ра" входит в топ-10 юрлиц в России по числу установленных электронных касс.

Совсем иначе обстоят дела у мелкой розницы. Менять технику здесь особенно никто не рвется. Как сообщил руководитель алтайского УФНС Валерий Тарада, по предварительным подсчетам, ежемесячно срок действия ЭКЛЗ будет заканчиваться у 1,5-2 тыс. единиц ККТ. Они будут постепенно обновляться. Но основной вал придется на май-июнь, когда предпринимателям придется разом менять около 13 тыс. касс.

Андрей Чистяков,

специалист Управления Федеральной налоговой службы в Алтайском крае:

Не получится закрыть одномоментно этот рынок. Лучше сейчас пойти и проплатить покупку техники, чем ждать мая и кричать, что аппаратов нет.

С налоговиком согласны и поставщики техники.

Павел Старцев,

генеральный директор компании "Ритейл-сервис":

Предприниматели будут тянуть до последнего. Но никто ради них разом технику в край в такой короткий период не поставит. Это невозможно. В России около 2 млн единиц ККТ. Их производят два-три завода, и раньше они удовлетворяли этот спрос в течение 10 лет, а сейчас у них только шесть месяцев. Привезти разом 13 тыс. касс будет нереально. И такая ситуация, как у нас, во всех регионах. Это большая проблема.

Павел Старцев, обратил внимание, что уже сегодня заводы – производители ККТ работают на условиях 100-процентной предоплаты со сроком поставки 45 дней.

Добавим, что законом предусмотрены случаи, при которых ККТ может не использоваться либо применяться без обязательной онлайн-передачи данных в налоговое ведомство. К числу первых относятся те продавцы, которые работают в отдаленных и труднодоступных местностях. Их перечень, согласно закону, утвердила в 2016 году администрация края. В него вошли 600 населенных пунктов региона. Критерии, по которым их отнесли к труднодоступным: расстояние от райцентра – не менее 40 км, наличие труднопроходимых участков дороги от райцентра до села, нахождение села в зоне подтопления.

Могут не передавать данные в налоговую в режиме реального времени предприниматели и организации, торгующие в местностях, удаленных от сетей связи. Перечень таких населенных пунктов в настоящее время готовит правительство Алтайского края. Критерий отнесения определило федеральное Минкомсвязи – численность населения менее 10 тыс. человек. К таким, по предварительным данным, относятся 1556 населенных пунктов региона, то есть подавляющее большинство. Пока документ находится на согласовании. Евгений Дешевых, начальник краевого управления по развитию предпринимательства, сообщил, что стоит задача – утвердить его до 15 февраля.

Факт

В пилотном режиме онлайн кассы уже используются. За время эксперимента в налоговую поступили 50 млн чеков на сумму около 100 млрд рублей.

Справка

Те предприниматели, которые сегодня могут не применять ККТ (в основном плательщики спецрежимов – УСН, ЕНВД), будут обязаны установить кассы нового образца до 1 июля 2018 года. В налоговом ведомстве надеются, что это поможет вывести из тени уличную торговлю, сферу услуг.