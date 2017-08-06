Почему ЦБ ожидает почти нулевую инфляцию в России

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Сегодня, 11:50.
Экономика

 По итогам августа Банк России прогнозирует близкую к нулю инфляцию, передает "Газета. ру".

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Банк России ожидает близкую к нулю инфляцию в августе благодаря снижению цен на плодоовощную продукцию. В отдельные недели это может привести к дефляция, считают в ЦБ.

Отмечается, что замедление инфляции рассматривается как системное явление в связи со снижением годовых темпов роста цен на большинство товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России замедлилась до 3,9%.

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