Почему ЦБ ожидает почти нулевую инфляцию в России

Банк России ожидает близкую к нулю инфляцию в августе благодаря снижению цен на плодоовощную продукцию. В отдельные недели это может привести к дефляция, считают в ЦБ.

Отмечается, что замедление инфляции рассматривается как системное явление в связи со снижением годовых темпов роста цен на большинство товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России замедлилась до 3,9%.