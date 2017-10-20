Почему уличные продавцы Барнаула не хотят уходить с насиженных мест

В 2016 году в каждом районе Барнаула администрация города оборудовала места для торговли на улице. По задумке они должны были дать возможность горожанам реализовать излишки овощей, фруктов и ягод.

Места оказались востребованы. Однако многие уличные торговцы отказываются покидать привычные места (даже если они в нескольких метрах от санкционированных рынков).

Не все, кто стоит за импровизированными прилавками, готовы рассказывать о своей деятельности. Кто-то боится последствий со стороны надзорных органов и просит "дать доработать сезон". Кто-то — не фотографировать банки с маринованными овощами. Но при этом большинство уверено, что они не делают ничего противозаконного. А некоторые даже считают, что стационарные киоски мешают их торговле.

Центр Барнаула

За ТОЦ "Гуливер" на проспекте Красноармейском оборудован санкционированный торговый ряд. К 11 утра прилавки заполнены домашним вареньями-соленьями, ягодами, овощами, семенами.

Валентина Андреевна занялась торговлей на рынке около 10 лет назад — после выхода на пенсию. Раньше арендовала место на Первомайском рынке. После его закрытия пришлось выйти на улицу и продавать нелегально.

Потом по распоряжению мэра Сергея Дугина здесь поставили торговый ряд и по сути узаконили торговлю. В разгар сезона от желающих реализовать домашние продукты в этом районе нет отбоя. Торговцы якобы даже занимают места с четырех утра.

Валентина Андреевна,

торгует овощами и фруктами:

Я продаю то, что вырастила в своем огороде. Есть документы, которые подтверждают наличие земли. Я плачу за нее налоги, а это немаленькие суммы. Но есть здесь и перекупщики, которые торгуют с машин. Вот где несправедливость! Здесь проходит много людей, есть спрос и постоянные покупатели. Проверки нас особо не беспокоят. Мы закон не нарушаем.

С другой стороны "Гулливера" — на Красноармейском — расположился стихийный рынок. Между автобусной остановкой и киоском Союзпечати бабушки продают цветы, вязаные носки и варежки. Букеты — 100-150 руб, вязаные изделия — от 100 до 300 рублей.

Татьяна Васильевна,

продавец цветов:

От нас-то чего хотят, какой вред мы приносим? По-моему, наоборот, украшаем улицу. Была бы хорошая пенсия, разве мы бы здесь стояли? Время обед, еще никто ничего не купил. Хоть сто рублей заработаю за день, и то хорошо. У меня все официально, свой дом, земля. Я продаю то, что выросло на моем участке. А вот там в павильонах есть перекупщики (показывает на торговые ряды за ТОЦ "Гуливер"). Вот кого надо проверять и штрафовать!

По словам женщин, обычно здесь много уличных предпринимателей. С машин продают овощи, фрукты, конфеты. Приходит проверка — выписывают штрафы, люди собираются и уезжают. Потом возвращаются. И так постоянно.

Продавец цветов на остановке:

Думаете, мы тут от хорошей жизни стоим? У мужа инвалидность, в месяц по 2,5 тысячи на лекарства уходит, плюс коммунальные. А ведь хочется и себя чем-то побаловать, почувствовать человеком. Не думаю, что садовые цветы портят городской облик. Скорее наоборот, создают настроение. А рядом с остановкой стоим потому, что здесь проходит больше людей.

На площади Спартака выращенный дачниками урожай соседствует с большим прилавком сухофруктов, чая, цукатов. Ими торгует мужчина средних лет. Спрашиваю, почему он стоит здесь, на улице, где нельзя торговать?

Торговец сухофруктами:

У нас был павильон на Челюскинцев, но все деньги съедала арендная плата за землю, налоги, коммунальные. Пришлось съехать. Остался долг в 300 тысяч. Стою здесь, надо же как-то отрабатывать. У меня жена, ребенок и съемная квартира. Приходят, штрафуют, советуют найти работу. А я за 10-15 тысяч рублей работать не пойду, у меня аренда квартиры только 14 тысяч в месяц. Куда мне деваться, чтобы заработать? Воровать, наркотики продавать — посадят. Лучше буду здесь стоять.

На вопрос о возможной конфискации товара уверенно отвечает другой продавец: "Не имеют права". Женщине, не назвавшей имени, на вид еще далеко до пенсии. У нее на пластиковых корзинах выставлены яблоки, похожие на домашние. Картошка и помидоры тоже должны быть со своего огорода.

На ее взгляд, решить конфликт несложно: "Организуйте нам место для торговли. Старый базар закрыли, на месте торговых рядов сделали Арбат. Нам предлагают перебираться на Спартак-2 или на "Первомайский". Но на Первомайском свои бабушки! А на "Спартак-2" нет людей".

К беседе подключается другая продавщица. Она рассказывает, что ездит на "Спартак" из поселка Казачьего в теплое время года. Иногда продает излишки с огорода на Новом рынке. По ее словам, стоимость места — 60 рублей в день. Но, во-первых, там большая конкуренция, а во-вторых, это не выгодно. Билет из Казачьего в одну сторону стоит 70 рублей, плюс аренда места и проезд по городу. Не всегда удается хорошо продать, а работать в минус не хочется.

Татьяна,

продавец фруктов:

Площадь Спартака всегда была торговым местом. Все по привычке едут сюда за домашней продукцией. Это большой "перевалочный пункт", здесь всегда много людей. К примеру, бабушка приехала с дачи, тут же продала свои огурчики-помидорчики. Это удобно всем: и покупателям, и продавцам.

Продавцы считают, что здесь невозможно искоренить торговлю. "Лучше бы поставили нам красивые прилавки и дали спокойно работать", — говорит Татьяна Васильевна. Ее слова подтверждает и другой продавец. Он согласен даже на небольшую арендную плату, лишь бы не было претензий властей.

Микрорайон Урожайный

На пересечении Павловского тракта и улицы Панфиловцев, вдоль забора строящегося дома, расположены торговые ряды. Там и стационарные киоски, и павильоны, и столы. Прилавки с крышей платные, они пустуют пока нет дождя. Люди продают садово-огородный урожай на столах под открытым небом. Никто не знает, насколько удачной будет торговля. Жалуются на владельцев павильонов, которые создают бабушкам конкуренцию. "Если бы не киоски с овощами и фруктами, у нас бы знаете как хорошо шла торговля!" — говорит одна из бабушек.

Здесь никто никого не заставляет уходить с улицы. Пенсионерки рады удобным прилавкам. Рассказывают, что за порядком следят, мусор за собой убирают. У них проблем с администрацией нет.

Рядом мужчина с машины продает свежую рыбу. На вопрос, есть ли ветеринарные документы на продукцию, рыбак улыбается и отвечает тоже вопросом: "Ну какие документы мне нужны ? Проверка придет, закрою багажник, как будто ничего и не было ".

Микрорайон Западный

На пересечении улиц Северо-Западной и 80-й Гв. Дивизии уличные торговцы соседствуют с сетевыми магазинами. Эти торговые места — прилавки с крышей из поликарбоната — установлены мэрией. Напротив них, с другой стороны пешеходной дорожки, тоже сидят несколько торговцев. Свою продукцию они предлагают со складных столиков и пластиковых ящиков. У них в ассортименте орехи, яблоки, ягоды. Продавцы неохотно идут на контакт. Утверждают, что рыба, завернутая в пленку — домашнего копчения, и с документами у них "все в порядке".

Людмила Петровна торгует овощами с дачи легально, сидя за "прилавком от мэрии". Про соседей напротив говорит: "Нам сказали, что со столиков можно торговать. Лишь бы не мешались прохожим и машинам. Раньше люди сидели прямо на пешеходной дорожке, покупатели толпились у столов, мешали".

Пенсионерка рассказывает, что проверяющие бывают редко, документы на продукцию не спрашивают, плату не собирают. "Мы тут все друг друга знаем и работаем спокойно. И люди нас знают, постоянно приходят", - говорит Людмила Петровна.

Торговцы на "стихийных" рынках могут по-разному относится к требованиям торговли на улице. Но правила благоустройства Барнаула запрещают устанавливать столы, полки, витрины на территориях, прилегающих к организациям торговли и общественного питания. Нельзя торговать на вынос, размещать товары, тару, столы и витрины на газонах и тротуарах. Свой товар можно размещать только в местах, где это определено постановлением администрации города.

За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. Если торговец замечен на улице впервые, он отделается предупреждением. Если повторно, ему грозит штраф. Физическое лицо заплатит до 3 тыс. рублей, должностное — до 10 тыс. рублей, юридическое — до 50 тыс. рублей.