Почему ушла из большого спорта "принцесса льда" Юлия Липницкая? Мнения экспертов

По словам матери спортсменки, спортсменка сказала об этом руководству Федерации фигурного катания еще в апреле, сразу после того, как она вернулась из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии.

Даниэла Липницкая отметила, что сейчас ее дочь живет только на олимпийскую стипендию, а зарплату от федерации не получает, хотя и находится в списочном составе сборной.

Юлия Липницкая прославилась после выступления на Олимпиаде в Сочи в 2014 году — золото на Играх в командных соревнованиях стало самым крупным в ее карьере.

Андрей Журанков,

спортивный комментатор:

Я думаю, конечно, она на 100% вошла в историю мирового фигурного катания как девочка в красном пальто, замечательный образ из кинофильма "Список Шиндлера". Когда случилась та самая сочинская победа в командном турнире, а потом была небольшая неудача уже в турнире личном, у многих специалистов закрались такие маленькие-маленькие сомнения, что выдержать то, что произошло с Юлей Липницкой, ей, этой маленькой девочке, будет весьма и весьма непросто. Потом был новый сезон, который у Юлии не очень-то и сложился, начались разногласия с тренером. И все начали понимать, что, действительно, эти испытания оказались значительно тяжелее, нежели те годы, которые предшествовали тому триумфу в Сочи, когда в Юлю влюбилась вся страна. В итоге она отправилась в Сочи к Алексею Урманову, с которым начала тренироваться. Год от года все ждали ее возвращения на лед, но, если вспомнить все эти прошедшие три сезона, ведь ничего не получилось.

После сочинских Игр тренер Липницкой Этери Тутберидзе рассказала прессе, что фигуристке для демонстрации легкости на льду приходилось каждый день бороться с весом, она практически ничего не ела, сказала наставница. Ранее Липницкая в соцсетях опубликовала фотографии, на которых было видно, что она набрала вес. Спортсменка ответила на комментарии под этими кадрами, что она не беременна. "Мне что, теперь всю жизнь 37 килограмм весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит", — написала фигуристка, пишет bfm.ru.

Есть ли вероятность, что она вернется в большой спорт?

Иван Швец,

спортивный обозреватель Business FM:

Те, кто говорит, что она пресытилась и разлюбила фигурное катание, неправы. Просто это удел всех, чья звезда слишком рано загорелась. Юле я, на глазок, отмеряю три года, как раз два сезона спустя после Игр в Корее, когда забудутся разочарования от выступления россиян, в том числе в фигурном катании. Юля вернется, не столько ради пьедестала, сколько ради нас, тех, кто стал смотреть этот вид спорта из-за нее. В ее переход в коммерческое катание, в шоу на льду верю меньше и не верил бы совсем, если бы не экономические реалии, из-за которых этот бизнес в крайне сложном положении. По сравнению с постсочинским периодом уцелели единицы, потому что цены почти не выросли. Тогда валом шли города, турне великого мастера, сейчас этот перечень куда более избирательный. В общем, билеты покупают реже, а поднять их стоимость невозможно. Так вот, именно ради кассы владельцы ледовых спектаклей будут счастливы принять Юлию Липницкую.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что Юлия Липницкая не выдерживала конкуренции с лидерами сборной России, пишет Газета.Ru.

"Сюрпризом для меня это уж точно не стало. Липницкая, по сути, завершила свою карьеру более двух лет назад. Поэтому ничего удивительного тут не вижу. Могла ли она побороться с лидерами женской сборной России? Попытаться могут все, но есть объективная реальность", — цитирует его RT.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение Юлии Липницкой завершить карьеру. "Удивление в данном случае, наверное, не самое верное слово. У каждого человека своя судьба. И сложно судить Липницкую. Наверное, у неё были веские причины принять такое решение. Видимо, она больше не чувствует в себе сил продолжать бороться. И потом, фигурное катание сейчас стало очень молодым видом спорта. 16-летние девочки уже выступают вовсю", — приводит слова Навки "RT на русском".

Известный тренер и призёр Олимпийских игр в фигурном катании Александр Жулин рассуждает в интервью RT об испытании медными трубами после победы Липницкой на Олимпиады в Сочи: "Возможно, она не справилась с этим в полной мере. Только представьте, что на вас в 15 лет обрушивается ураган из журналистов и болельщиков. Вы регулярно мелькаете на экранах, у вас просят автографы. Такое испытание тяжело выдержать даже в том возрасте, когда у человека уже накоплено достаточно мудрости. А тут под ударом оказалась маленькая девочка. После такого начинает казаться, что весь мир вращается вокруг тебя. Но никогда нельзя забывать, что ты обычный смертный на этой планете и, чтобы продолжать завоёвывать медали, нужно постоянно соответствовать высочайшему уровню".

По словам специалиста, чемпионка Игр в Сочи поняла, что больше не сможет бороться за высокие места, и поэтому решила повесить коньки на гвоздь.

Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки Сочи-2014, фигуристки Юлии Липницкой, прокомментировала ее решение завершить спортивную карьеру, пишет "КП": "Уход Юли из спорта стал для нас полной неожиданностью. Пока никто ничего не знает. Я сейчас была на сборах в Сочи, но и там все только пожимают плечами. К сожалению, с самой Юлей мы уже не общались больше года. Не думаю, что дело в диетах. Скорее всего, все станет понятно, когда начнется сезон".

Юлия Липницкая может начать карьеру чиновника, заявил министр спорта Павел Колобков. По его словам, в ведомстве ждут спортсменку и при возможности окажут ей всю возможную поддержку.

...В 2014 году Юлия Липницкая получила письмо от Стивена Спилберга о её выступлении на Играх под саунд-трек "Списка Шиндлера".

Письмо, полученное от американского режиссера и сценариста, чемпионке Олимпиады, стало для неё похвалой, сравнимой с золотой медалью Олимпиады, сказала её тренер Этери Тутберидзе.

По мнению Стивена Спилберга, Юлия Липницкая, откатавшая произвольную программу под саунд-трек из фильма "Список Шиндлера", смогла пронести через всё выступление образ девочки в красном пальто.