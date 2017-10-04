Почему в нескольких райцентрах Алтайского края до сих пор нет тепла?

3 октября депутат Мамонтовского райсовета Валерий Олешевич распространил письмо, в котором призвал районные и краевые власти, а также прокуратуру "предотвратить чрезвычайную ситуацию" в Мамонтово.

Он сообщил, что в селе остаются без централизованного теплоснабжения детский сад "Березка" и средняя школа, в которой обучается более тысячи детей. Время уроков здесь сократили до 20 минут, ученики занимаются в верхней одежде. Также, по информации депутата, нет тепла в домах на трех улицах райцентра. То, что во многих домах батареи до сих пор холодные, altapress.ru подтвердили местные жители.

Чтобы как можно скорее запустить теплоснабжение в полном объеме, Олешевич потребовал создать чрезвычайную комиссию во главе с Министром строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иваном Гилевым.

Как рассказал и.о. главы администрации Мамонтовского района Сергей Волчков, по состоянию на 4 октября в райцентре работают 14 котельных из 15. На одной продолжается капитальный ремонт.

Сергей Волчков,

и.о. главы администрации Мамонтовского района:

Подрядчика определяли на совместных торгах для семи районов края. Процедура затянулась из-за запросов на разъяснение некоторых моментов в документации. В итоге работы начались только во второй половине августа и к установленному сроку — 15 сентября — подрядчик не успел их завершить. Мы предъявили ему претензию, определили размер штрафа. Он заверил, что к 6 октября запитанная от этой котельной школа начнет получать тепло. С детским садом ситуация сложнее. В нем и ряде многоквартирных домов до сих нет тепла из-за завоздушивания теплотрасс. Сейчас работают слесари, выпускают воздух. Надеюсь, что до конца текущей недели все наладится и заработает как положено. В целом ни о каком чрезвычайной ситуации речь не идет. Да, были проблемы с углем у теплоснабжающей организации, но на сегодня они решены. Остальные котельные работают в штатном режиме.

В Первомайском районе тоже столкнулись со сложностями, но другого характера. Здесь пока не запустили газовые котельные в Первомайском и Акулово. В обоих селах это единственные источники централизованного теплоснабжения. И если в Акулово временно затопили угольные котлы, то в райцентре такой возможности нет. Без тепла остаются школа, детсад, поликлиника, отделение полиции и 24 жилых дома, сообщили в администрации Первомайского района.

Как объяснила Наталья Лукьянчикова, заместитель главы администрации района Первомайского района, здесь долго не могли найти оператора газовых котельных. Предыдущий — "объединение "Первомайское"" — прекратил работу и теперь лишь собирает долги с населения. В мае заменить его был готов муниципальный "Первомайское ЖКХ", но в Межрегионгазе отказались дать ему разрешение на эксплуатацию котельной из-за того, что предприятие накопило долги. Все лето местные чиновники искали оператора. Найти удалось лишь в сентябре. После ряда процедур по передаче имущества в аренду в первых числах октября заключили контракт с "Сибирской тепловой производственной компанией" (СТПК), дочерним предприятием барнаульской компании "Научный городок".

Наталья Лукьянчикова,

заместитель главы администрации района Первомайского района:

Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее подготовить все необходимые документы и заключить договор с Межрегионгазом. Понимаю, что люди мерзнут. К нам поступает безумное количество звонков. Все, что зависит от нас, мы делаем как можно оперативно. Ожидаем, что удастся запустить газовые котельные в пятницу-понедельник (6-9 октября - прим. ред.).

По ее словам, 25 сентября отопление в Первомайском районе запустили везде, кроме райцентра и поселка Северного. Здесь подрядчик по краевой программе заканчивает менять котлы и теплотрассу. Местные детсад, школа и дом культуры получат отопление к вечеру 4 октября.