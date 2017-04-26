Почта "России" рассказала о прибылях предприятия и зарплатах сотрудников

25 апреля "Почта России" отчиталась об итогах работы предприятия в 2016 году. По данным компании, в прошлом году "Почта России" нарастила выручку. Всего федеральное госпредприятие заработало 154,8 млрд рублей, превысив плановый показатель на 3,1 млрд. За год до этого почтовики заработали на 15,8 млрд меньше.
В 2016-м чистая прибыли "Почты России" составила 1,7 млрд рублей.
В среднем, в прошлом году сотрудники компании зарабатывали по 20,9 тыс рублей, хотя по плану должны были получать, в среднем, на тысячу рублей меньше. По сравнению с 2015 годом рост заработной платы составил 11%. Этого удалось достичь из-за увеличения выручки госпредприятия и реализации проекта "Почта Банк".
По данным Минкомсвязи, в прошедшем году "Почте России" удалось существенно улучшить ситуацию с международными посылками.
Михаил Евраев,
заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
Когда на "Почту России" пришла новая команда, международных посылок было 40 млн штук и был коллапс, а сейчас "Почта России" обрабатывает 225 млн штук и никаких сбоев нет.
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