Почта "России" рассказала о прибылях предприятия и зарплатах сотрудников

В 2016-м чистая прибыли "Почты России" составила 1,7 млрд рублей.

В среднем, в прошлом году сотрудники компании зарабатывали по 20,9 тыс рублей, хотя по плану должны были получать, в среднем, на тысячу рублей меньше. По сравнению с 2015 годом рост заработной платы составил 11%. Этого удалось достичь из-за увеличения выручки госпредприятия и реализации проекта "Почта Банк".

По данным Минкомсвязи, в прошедшем году "Почте России" удалось существенно улучшить ситуацию с международными посылками.

Михаил Евраев,

заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: