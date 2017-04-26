Почта "России" рассказала о прибылях предприятия и зарплатах сотрудников

411
Сегодня, 12:50.
Экономика

25 апреля "Почта России" отчиталась об итогах работы предприятия в 2016 году. По данным компании, в прошлом году "Почта России" нарастила выручку. Всего федеральное госпредприятие заработало 154,8 млрд рублей, превысив плановый показатель на 3,1 млрд. За год до этого почтовики заработали на 15,8 млрд меньше.

Отделение "Почты России" в барнаульской "Ленте".
Отделение "Почты России" в барнаульской "Ленте". Фото: itregion22.ru.

В 2016-м чистая прибыли "Почты России" составила 1,7 млрд рублей.

В среднем, в прошлом году сотрудники компании зарабатывали по 20,9 тыс рублей, хотя по плану должны были получать, в среднем, на тысячу рублей меньше. По сравнению с 2015 годом рост заработной платы составил 11%. Этого удалось достичь из-за увеличения выручки госпредприятия и реализации проекта "Почта Банк".

По данным Минкомсвязи, в прошедшем году "Почте России" удалось существенно улучшить ситуацию с международными посылками.

Михаил Евраев,
заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

Когда на "Почту России" пришла новая команда, международных посылок было 40 млн штук и был коллапс, а сейчас "Почта России" обрабатывает 225 млн штук и никаких сбоев нет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров