Почти 4 тысячи полицейских будут охранять порядок в день выборов

Кроме них за порядком будут следить 300 сотрудников и курсантов БЮИ, около 100 сотрудников Росгвардии, более 1300 народных дружинников, а также работники частных охранных организаций.

Также в этот день усилят следственно-оперативные группы органов внутренних дел, патрульные маршруты полиции приблизят к местам голосования.