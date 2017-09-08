Почти 4 тысячи полицейских будут охранять порядок в день выборов

10 сентября, в день выборов, на 1642 избирательных участках охранять порядок будут около 4000 сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
Кроме них за порядком будут следить 300 сотрудников и курсантов БЮИ, около 100 сотрудников Росгвардии, более 1300 народных дружинников, а также работники частных охранных организаций.
Также в этот день усилят следственно-оперативные группы органов внутренних дел, патрульные маршруты полиции приблизят к местам голосования.
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