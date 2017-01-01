Под Новосибирском парень погиб под колесами грузовика катаясь на "ватрушке"

22-летний парень катаясь на привязанной к автомобилю "ватрушке" попал под колеса встречного грузовика и погиб. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
Трагедия произошла вечером 17 февраля, недалеко от микрорайона "Родники", в посёлке Садовый. 22-летний парень, привязав надувные санки к автомобилю ВАЗ 21099, во время катания попал под колёса встречного грузовика HOWO.
В результате молодой человек, катавшийся на надувных санках, получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Идёт доследственная проверка, в ходе которой было установлено, что 24-летний водитель ВАЗа находился в состоянии опьянения.
В прошлом году в Новосибирской области уже происходило несколько подобных случаев. В январе в столице региона в Заельцовском парке под колесами автомобиля погиб катавшийся на "ватрушке" 20-летний новосибирец.
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