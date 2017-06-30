Поддержка падающего рубля обошлась России в $965 на человека

Россия к середине 2017 года справилась с этими рисками девальвации нацвалюты и потерей золотых резервов лучше многих стран, оказавшихся в "ловушке сжатия экспорта".

В период падения цен на "черное золото" Саудовская Аравия потратила из резервов $3,6 тыс на человека, Катар — $2,8 тыс., Норвегия — $1,4 тыс.

За период шоковых цен на нефть золотовалютные резервы Банка России сократились на $142 млрд в период значительного падения цен на нефть. Эти деньги пошли на поддержание курса рубля через валютные интервенции. Большинство нефтедобывающих стран пошли другими путями: либо не допускали ослабевания национальной валюты и тратили резервы (как Саудовская Аравия) либо не тратили резервы совсем и отпустили валюту (как Казахстан).

Валюты практически всех нефтедобывающих стран сильно девальвировались в последние три года, за исключением Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Эти страны направили на поддержание курса резервы. За кризисный период Канада и вовсе продала весь свой золотой запас, пояснила президент "ФинЭкспертизы" Нина Козлова. Канадский доллар просел на 27%.

По словам экспертов, судить о том, как Центробанки стран мира справились с нефтяным шоком, можно по тому, как курс их валют сегодня отличается от курсов лета 2014-го. По данным исследования, хуже всего пришлось Нигерии, где нацвалюта подешевела на 88%, Казахстану (72%) и Анголе (70%). Россия с падением курса на 59,2% на четвертом месте "рейтинга". При этом рубль за последний год рубль отыграл значительную часть потерь.